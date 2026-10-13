Mô hình tàu cao tốc 407 km/h của THACO có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Theo thông tin từ Tập đoàn ô tô Trường Hải (THACO), tàu cao tốc EMU-370 hiện vẫn trong quá trình phát triển tại Hàn Quốc. Mới đây, đối tác của THACO là Hyundai Motor Group muốn giới thiệu mô hình tàu. Về phía THACO cũng đang tiến hành các bước triển khai để sớm đưa thông tin mới nhất đến dư luận.

Mới đây, mẫu tàu EMU-370 được THACO và Hyundai Rotem (công ty thành viên thuộc Hyundai Motor Group) giới thiệu tại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam (VRT&CON 2026) diễn ra từ ngày 8 - 10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Tàu cao tốc EMU-370 có 8 toa, dài 200,1m và 479 ghế ngồi. Đoàn tàu được thiết kế để khai thác thương mại ở tốc độ 370 km/h, trong khi tốc độ thiết kế tối đa đạt 407 km/h.

Mô hình tàu cao tốc của THACO. (Ảnh: THACO).

Đáng chú ý, EMU-370 được phát triển với trọng tâm là tối ưu khí động học để đáp ứng yêu cầu vận hành ở tốc độ cao. Phần đầu tàu được thiết kế thuôn dài hơn 10m nhằm giảm lực cản không khí, qua đó hỗ trợ tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn và tăng độ ổn định khi chạy ở tốc độ hàng trăm km/h.

Nhà sản xuất cũng bố trí lại các thiết bị trên nóc và bổ sung tấm che quanh khu vực bánh xe nhằm hạn chế nhiễu động của luồng không khí. Theo nhà sản xuất, những cải tiến này giúp hệ số cản khí động học của EMU-370 giảm khoảng 12,3% so với EMU-320, mẫu tàu đang được khai thác tại Hàn Quốc với tên gọi KTX-Cheongryong.

THACO phối hợp với Hyundai Rotem giới thiệu mô hình tàu cao tốc. (Ảnh: THACO).

Hệ thống động lực cũng được nâng cấp. Mỗi động cơ kéo có công suất 560 kW, cao hơn 47,4% so với thế hệ trước, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng tốc và duy trì vận hành ổn định ở tốc độ cao.

Hyundai Rotem cũng xử lý vấn đề rung lắc và tiếng ồn trong khoang hành khách. Doanh nghiệp cho biết đã thực hiện hơn 100 thử nghiệm để lựa chọn vật liệu cách âm, cải tiến hệ thống giảm xóc và hoàn thiện thiết kế thân tàu. Độ ồn bên trong đoàn tàu được tính toán ở mức khoảng 73 dB(A) khi chạy 370 km/h.

Công nghệ phục vụ EMU-370 đã được kiểm tra trên bệ con lăn mô phỏng ở tốc độ tới hơn 400 km/h. Tuy nhiên, đây là kết quả thử nghiệm trong điều kiện mô phỏng, không đồng nghĩa đoàn tàu đã đạt tốc độ này trên đường ray thực tế.

Việc đưa EMU-370 tới Hà Nội nằm trong kế hoạch mở rộng sang công nghiệp đường sắt của THACO. Tại VRT&CON 2026, doanh nghiệp còn giới thiệu các mẫu tàu đô thị, hệ thống điều khiển thông minh, công nghệ chế tạo thân vỏ và nhiều thiết bị phục vụ hạ tầng đường sắt.

THACO đang phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt và Cơ khí đa dụng tại Khu công nghiệp THACO Bình Cơ, TP.HCM, với diện tích khoảng 320ha. Tổ hợp được định hướng phát triển năng lực sản xuất linh kiện, kết cấu nhôm và các bộ phận phục vụ đầu máy, toa xe.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tập trung tiếp nhận công nghệ và chuẩn bị năng lực sản xuất. Từ năm 2028, THACO dự kiến bắt đầu sản xuất nội địa hóa và lắp ráp hoàn thiện các phương tiện đường sắt.