Đánh nhau gây náo loạn sau va chạm giao thông ở TP.HCM: Thông tin mới nhất

Thông tin từ Công an phường Bến Thành, TP.HCM cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ, tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào khoảng 2h30 phút ngày 10/2 tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Mã Thanh (sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T (sinh năm 1992, tài xế xe công nghệ) điều khiển, trên xe có anh N.V.H.A (sinh năm 1987) là hành khách.

Cơ quan công an đã mời hai người liên quan là Mã Thanh và Ngô Duy Đông lên làm việc.

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để trao đổi, dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại. Một lúc sau, Ngô Duy Đông (sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) điều khiển xe mô tô đến hiện trường để cùng Mã Thanh tham gia tranh cãi.

Trong quá trình cự cãi và xô xát, Mã Thành và Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Cơ quan Công an đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm; tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng.

Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, danh dự người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia hoặc chất có cồn khi tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.