(VTC News) -

Trong sự kiện trình làng Cayenne thuần điện tại Việt Nam, tâm điểm thu hút giới yêu xe ngoài mẫu SUV mới còn đến từ khu vực trưng bày các sản phẩm di sản.

Không gian sự kiện bao gồm loạt sản phẩm Cayenne từng lăn bánh tại Việt Nam cũng như gây bất ngờ khi mang tới bộ đôi 911 Dakar và siêu phẩm hybrid 918 Spyder, hai cái tên được Porsche xem là nguồn cảm hứng trực tiếp cho kỷ nguyên thuần điện của Cayenne.

Mở đầu khu vực trưng bày là chiếc Cayenne thế hệ thứ nhất bản nâng cấp ra mắt năm 2007, thời điểm gắn liền với những chiếc Porsche chính hãng đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Andreas Klingler, Tổng Giám đốc Porsche Việt Nam, nhắc lại rằng khi Cayenne lần đầu trình làng năm 2002, nhiều người từng hoài nghi về quyết định làm SUV của một hãng xe thể thao. Thế nhưng công thức kết hợp hiệu suất lái, sự êm ái hàng ngày và không gian gia đình đã giúp Cayenne đạt mốc hơn 1,5 triệu chiếc xuất xưởng tính đến nay, trở thành một trong những dòng xe thành công nhất lịch sử thương hiệu.

Cũng thuộc thế hệ đầu tiên, một chiếc Cayenne màu xanh ô-liu khác được trưng bày với bối cảnh mô phỏng rừng lá thu cùng bộ lốp gai địa hình, cùm phanh vàng và bộ đồ dã ngoại xếp gọn phía sau cốp. Cách bài trí này gợi nhắc khả năng đi địa hình vốn là một nửa bản sắc làm nên tên tuổi Cayenne từ những ngày đầu. Ngoài ra, theo thông tin từ Porsche, chiếc Cayenne màu xanh ô-liu này là một trong những chiếc xe thuộc lô hàng đầu tiên được nhập khẩu về Việt Nam.

Sang thế hệ thứ hai, Porsche tinh chỉnh thân xe gọn gàng, nhẹ cân và linh hoạt hơn, giúp Cayenne vừa giữ chất thể thao trên đường trường vừa sẵn sàng cho những cung đường khám phá dài ngày.

Biến thể Cayenne Turbo thế hệ thứ hai mang ngoại thất trắng và bộ mâm đa chấu đi kèm cùm phanh vàng đặc trưng của hệ thống phanh carbon ceramic (PCCB). Đây là đại diện tiêu biểu cho nhóm SUV hiệu năng cao thời kỳ động cơ đốt trong tăng áp của Porsche, đặt nền móng cho cuộc đua sức mạnh về sau của dòng xe này.

Bước sang thế hệ thứ ba, chiếc Cayenne S E-Hybrid trưng bày tại sự kiện được dán bộ tem số 19 phong cách đường đua kèm hộp chứa đồ trên nóc xe đại diện cho giai đoạn chuyển giao sang công nghệ plug-in hybrid (PHEV). Hiện tại, nhóm xe hybrid cùng xe thuần điện đã chiếm khoảng 60% lượng đơn đặt hàng của Porsche tại thị trường Việt Nam, đóng vai trò cầu nối quan trọng cho thế hệ thứ tư chạy điện hoàn toàn ra mắt.

Porsche Cayenne Turbo GT thế hệ thứ ba là bản nâng cấp mới nhất và là mẫu SUV chạy xăng đắt và mạnh nhất của hãng tại Việt Nam với giá bán từ 14,36 tỷ đồng. Xe mang kiểu dáng Coupe thể thao, nổi bật với bộ mâm vàng đồng cỡ lớn, phanh carbon ceramic cùm vàng và cặp ống xả kép đặt chính giữa cản sau.

Bên cạnh dàn Cayenne, khu vực đặc biệt nhất của triển lãm dành cho cặp xe giới hạn mang giá trị biểu tượng, mở đầu bằng mẫu Porsche 911 Dakar. Sản xuất giới hạn 2.500 chiếc trên toàn thế giới để tri ân chiến thắng tại giải đua Paris-Dakar năm 1984, chiếc xe trưng bày gây ấn tượng với lớp tem đua số 88, giá nóc chuyên dụng, móc kéo đỏ và khoảng sáng gầm nâng cao cùng lốp địa hình.

Điểm nhấn cuối cùng trong sự kiện thuộc về mẫu hypercar Porsche 918 Spyder sơn màu bạc ánh kim. Chỉ có đúng 918 chiếc được xuất xưởng toàn cầu, mẫu xe này là bước ngoặt đặt nền móng cho chiến lược điện hóa hiệu suất cao E-Performance của Porsche từ hơn một thập kỷ trước, khi kết hợp động cơ V8 4.6L hút khí tự nhiên với hai mô-tơ điện cho tổng công suất gần 890 mã lực.

Phần đuôi của 918 Spyder nổi bật với cặp ống xả đặt trên đỉnh khoang động cơ, bao quanh bởi hàng loạt chi tiết sợi carbon trần và hệ thống cánh gió sau chủ động. Sự xuất hiện của dàn xe Cayenne các thế hệ bên cạnh 911 Dakar và 918 Spyder tạo nên bức tranh trọn vẹn về hành trình hơn 20 năm của dòng SUV Đức, từ tinh thần chinh phục địa hình đến hiệu suất điện hóa trên Cayenne thuần điện thế hệ mới.