(VTC News) -

Sau gần hai tuần tham gia chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh”, anh Lê Quốc Việt, tài xế xe máy Green SM tại Hà Nội, cho biết doanh thu trên ứng dụng của mình tăng đáng kể.

Trước đây, với khoảng 10 - 12 tiếng trực tuyến mỗi ngày, anh đạt doanh thu trung bình 1 triệu đồng. Từ khi chương trình được triển khai, con số tăng lên 1,4 - 1,6 triệu đồng.

Tài xế xe máy Green SM chờ đón khách.

Không chỉ có thêm doanh thu, anh Việt còn giảm được khoản chi phí đổi pin hằng ngày. Trước chương trình, anh thường phải đổi khoảng 6 viên pin, tương đương 54.000 đồng. Với chính sách hỗ trợ mới dựa trên số km vận doanh, anh cho biết có những ngày được miễn toàn bộ chi phí đổi pin.

Nhờ đó, tài xế chủ động dành thêm thời gian nhận cuốc để cải thiện thu nhập. Anh Việt cho biết thời gian trực tuyến trên ứng dụng không hoàn toàn là thời gian chở khách, nên vẫn có thể sắp xếp nghỉ ngơi, ăn uống giữa các chuyến.

Những thay đổi trên đến từ chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” do Green SM triển khai từ ngày 8/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Theo đó, tài xế đăng ký chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM được hưởng toàn bộ giá trị cước chuyến đi trước khi áp dụng khuyến mại 25% cho hành khách, đồng thời được miễn phí nền tảng 6% đối với ô tô và 6,7% đối với xe máy.

Chương trình còn hỗ trợ sạc pin tương đương hai lần số km vận doanh. Tài xế cơ hữu và tài xế thuộc doanh nghiệp đối tác được áp dụng cơ chế hỗ trợ thu nhập riêng.

Với những người chạy xe theo hình thức thuê sở hữu, khoản hỗ trợ này góp phần giảm áp lực chi phí cố định.

Anh Nguyễn Văn Nam, tài xế taxi điện Green SM theo hình thức thuê sở hữu, cho biết mỗi ngày phải trả khoảng 500.000 - 600.000 đồng tiền thuê xe.

Với doanh thu trung bình khoảng 2 triệu đồng/ngày, có thể lên tới 3 triệu đồng vào cuối tuần, anh ước tính chương trình “Mùa đông xanh” giúp tăng thêm khoảng 400.000 - 500.000 đồng/ngày. Khoản thu này góp phần bù đắp phần lớn chi phí thuê xe cố định, giúp anh giảm áp lực tài chính.

Bên cạnh đó, anh Nam cho biết mức giảm giá 25% cho hành khách giúp anh dễ tìm khách hơn trên những tuyến đường dài. Trước đây, các chuyến đi tỉnh thường gặp tình trạng có khách chiều đi nhưng xe chạy rỗng chiều về. Nay, mức cước ưu đãi tạo điều kiện để anh nhận thêm khách ghép, qua đó tăng hiệu quả khai thác xe.

Anh Nam cho rằng việc có thêm khách trong thời gian khuyến mại còn tạo cơ hội giới thiệu dịch vụ, xây dựng nhóm khách quen cho những chuyến đi sau này.

Tài xế taxi Green SM hỗ trợ hành khách chuyển đồ lên xe.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ, chi phí vận hành thấp cũng là yếu tố được các tài xế xe điện đánh giá cao.

Từng chạy ô tô xăng dầu trước khi chuyển sang taxi điện, anh Nam cho biết chi phí nhiên liệu trước đây khoảng 300.000 - 500.000 đồng/ngày. Với xe điện, khoản chi này thường ở mức 120.000 - 150.000 đồng, tùy tuyến đường và cường độ hoạt động.

Trong khi đó, anh Việt tính toán mỗi lần đổi pin xe máy điện có giá khoảng 9.000 đồng, đủ di chuyển khoảng 40 km. Anh cho biết chi phí này thấp hơn đáng kể so với sử dụng xe máy xăng. Xe điện cũng ít tiếng ồn và không phát thải trực tiếp trong quá trình vận hành.

Đại diện GSM cho biết chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ tài xế tăng thu nhập, đồng thời giảm chi phí đi lại cho hành khách. Doanh nghiệp kỳ vọng chính sách chia sẻ doanh thu, miễn phí nền tảng và hỗ trợ năng lượng sẽ khuyến khích thêm tài xế tham gia dịch vụ vận tải bằng xe điện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông.