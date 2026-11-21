(VTC News) -

Porsche Việt Nam vừa chính thức giới thiệu biến thể Cayenne thuần điện tại TP.HCM ngày 21/11. Xe được phân phối với hai kiểu dáng là SUV và Coupe, chia thành ba cấu hình gồm Cayenne, Cayenne S và Cayenne Turbo.

Với mức giá khởi điểm từ 4,72 tỷ đồng đến 6,41 tỷ đồng, phiên bản thuần điện có phần dễ tiếp cận hơn đáng kể so với Cayenne máy xăng hiện có giá từ 5,56 tỷ đến 14,36 tỷ đồng.

Porsche Cayenne thuần điện ra mắt thị trường Việt Nam với mức giá dễ tiếp cận hơn các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. (Ảnh: Quang Minh)

Khung gầm mới, hệ số cản gió chỉ từ 0,23 Cd

Porsche Cayenne thuần điện được phát triển trên nền tảng PPE hoàn toàn mới tương tự Macan EV. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.985 x 1.980 x 1.674 mm. Trục cơ sở kéo dài gần 13 cm lên mức 3.023 mm, mở rộng đáng kể không gian để chân cho hàng ghế sau.

Phiên bản SUV của Porsche Cayenne S thuần điện nổi bật với dải đèn hậu LED 3D chạy ngang cùng dòng chữ PORSCHE phát sáng. (Ảnh: Quang Minh)

Diện mạo xe vẫn giữ tỷ lệ quen thuộc của dòng Cayenne nhưng được làm phẳng và liền mạch hơn để giảm lực cản gió. Nắp ca-pô hạ thấp, hai bên hông dùng cửa kính không viền kết hợp ốp sườn 3D hai tông màu và cản trước tích hợp các khe hút gió đóng mở chủ động.

Trong khi bản SUV đạt hệ số cản gió 0,25 Cd, biến thể Coupe với đường vuốt mái flyline lấy cảm hứng từ dòng 911 kéo chỉ số xuống mức 0,23 Cd. Lợi thế khí động học giúp bản Coupe đi xa hơn tới 18 km theo chuẩn WLTP so với bản SUV tương đương.

Porsche Cayenne Turbo Coupe nổi bật với đường mái vuốt cong kiểu coupe, tạo dáng thể thao và tối ưu khí động học. (Ảnh: Quang Minh)

Phiên bản Cayenne Turbo được nhận diện qua loạt chi tiết tương phản màu Turbonite đặc trưng từ huy hiệu, mâm xe, viền cửa sổ đến điểm nhấn logo phía sau.

Xe sở hữu đèn pha LED Matrix HD tiêu chuẩn cùng hệ thống khí động học chủ động Porsche Active Aero (PAA), gồm cánh gió mái thích ứng, cánh gió trên nắp cốp và cặp cánh mở rộng hai bên hông cản sau giúp tăng lực ép ở tốc độ cao. Khách hàng thích đi địa hình có thể chọn thêm gói Off-Road với cấu trúc cản trước tăng góc tiếp cận.

Cận cảnh cánh gió sau và tấm điều hướng khí động học chủ động hai bên hông trên biến thể Cayenne Turbo. (Ảnh: Quang Minh)

Khoang nội thất của Porsche Cayenne thuần điện nổi bật với hàng loạt công nghệ hiển thị. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ OLED 14,25 inch, nối tiếp sang màn hình trung tâm dạng cong Flow Display 12,25 inch uốn xuống bệ điều khiển. Hành khách ngồi ghế phụ có thêm tùy chọn màn hình riêng 14,9 inch.

Không gian khoang lái mới của Cayenne thuần điện với dải màn hình cong trải dài táp-lô. (Ảnh: Quang Minh)

Dù đẩy mạnh số hóa, hãng xe Đức vẫn giữ lại dãy nút cơ học dưới màn hình trung tâm dành cho hệ thống điều hòa, thuận tiện thao tác cho người lái khi điều khiển xe. Khoang hành lý phía sau có thể tích từ 781 đến 1.588 lít khi gập ghế, kèm cốp trước dung tích 90 lít.

Màn hình OLED cong Flow Display 12,25 inch đi kèm cần số điện tử đặt trên táp-lô và cụm phím vật lý cho hệ thống điều hòa. (Ảnh: Quang Minh)

Cả 6 phiên bản bán tại Việt Nam đều có sẵn gói Sport Chrono, ghế trước chỉnh điện 14 hướng, hàng ghế sau chỉnh điện, điều hòa 4 vùng độc lập, cửa hít, rèm che nắng cửa sau chỉnh điện, hệ thống kiểm soát chất lượng không khí, chế độ tùy chỉnh không gian Mood Modes, camera toàn cảnh ParkAssist và dàn âm thanh vòm BOSE.

Riêng bản Turbo được nâng cấp lên ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng, âm thanh Burmester và màn hình hiển thị trên kính lái HUD tích hợp thực tế tăng cường (AR).

Ngoài ra, khách hàng có hơn 110.000 phương án cá nhân hóa Porsche Manufaktur với các gam màu mới như Tím Lavender hay Xanh Delgada Green, cùng tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh tích hợp công nghệ kiểm soát ánh sáng biến thiên trên bản SUV.

Vô lăng thể thao tích hợp núm xoay chuyển chế độ lái cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 14,25 inch. (Ảnh: Quang Minh)

Công suất tới 1.156 mã lực, sạc nhanh 16 phút

Về khả năng vận hành, tất cả xe Cayenne thuần điện đều trang bị hai mô-tơ điện và dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phiên bản đầu bảng Cayenne Turbo có công suất lên tới 1.156 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm khi kích hoạt Launch Control, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 260 km/h. Thông số này đưa Cayenne Turbo thành mẫu xe thương mại mạnh nhất lịch sử Porsche, đồng thời là SUV thuần điện mạnh nhất đang bán chính hãng tại Việt Nam.

Thông số động cơ trên Cayenne tiêu chuẩn đạt công suất 442 mã lực và Cayenne S đạt 666 mã lực. Để giữ hiệu năng ổn định khi chạy cường độ cao, bản S và Turbo được thừa hưởng công nghệ làm mát động cơ trục sau bằng dầu từ xe đua Formula E, đi kèm hệ thống phanh tái sinh có công suất thu hồi điện tức thời tối đa 600 kW.

Treo khí nén chủ động PASM là trang bị tiêu chuẩn trên xe, song song còn có các tùy chọn nâng cấp khung gầm gồm hệ thống kiểm soát thân xe toàn thời gian Porsche Active Ride (trên bản S và Turbo) cùng tính năng đánh lái trục sau góc tối đa 5 độ (trang bị sẵn trên bản Turbo).

Sử dụng nền tảng điện áp 800V và khối pin 113 kWh, xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 400 kW, nạp từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút. (Ảnh: Quang Minh)

Cả ba phiên bản dùng chung khối pin cao áp 113 kWh tích hợp trực tiếp vào khung gầm giúp hạ thấp trọng tâm, đi kèm hệ thống làm mát cả mặt trên lẫn mặt dưới. Nhờ kiến trúc điện 800V, xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 400 kW, nạp từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút ở điều kiện lý tưởng.

Phạm vi di chuyển theo chuẩn WLTP của xe từ 623 đến 669 km tùy cấu hình.

Định hướng tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, Porsche là một trong những thương hiệu hạng sang sớm tham gia cuộc chơi xe điện khi bàn giao những chiếc Taycan đầu tiên từ năm 2020. Theo ông Andreas Klingler, Tổng Giám đốc Porsche Việt Nam, hiện khoảng 60% lượng đơn đặt hàng của hãng trong nước đến từ nhóm xe hybrid và thuần điện.

“Chúng tôi rất hoan nghênh định hướng thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng không khí đô thị. Với dải sản phẩm từ Taycan, Macan, Cayenne thuần điện và sắp tới là bộ đôi Boxster, Cayman chạy điện vào đầu năm sau, Porsche đã sẵn sàng cho giai đoạn chuyển dịch này”, ông Klingler chia sẻ.

Ông Andreas Klingler, Tổng Giám đốc Porsche Việt Nam, chia sẻ tại lễ ra mắt sản phẩm mới. (Ảnh: Quang Minh)

Để giải quyết nỗi lo về hạ tầng sạc khi khách hàng dùng xe điện hạng sang đi đường dài, Porsche Việt Nam triển khai ba lớp hỗ trợ. Đầu tiên, ngay khi khách cấu hình xe, đội kỹ thuật của hãng sẽ tới khảo sát lắp đặt bộ sạc tại nhà có công suất 11 kW hoặc 22 kW.

Tiếp theo, tại tất cả Trung tâm Porsche, hãng duy trì đặc quyền sạc miễn phí với trụ siêu nhanh công suất 350 kW, chỉ mất khoảng 10 phút để nạp thêm 300 km di chuyển. Cuối cùng, hãng hợp tác với đối tác Charge+ phát triển mạng lưới trạm sạc công suất cao tới 180 kW, hiện đã vận hành khoảng 10 trạm và đặt mục tiêu hoàn thiện giai đoạn đầu 16 trạm vào quý I/2027, bên cạnh đó là khả năng tương thích với các trạm sạc công cộng trong nước.

Porsche Cayenne thuần điện tại Việt Nam có tổng cộng 6 phiên bản với mức giá bán như sau: