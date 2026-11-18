(VTC News) -

Trong phân khúc SUV hạng D, Ford Everest là mẫu xe có doanh số tốt nhất tại Việt Nam kể từ khi bước sang thế hệ mới vào năm 2022.

Mẫu xe này sử dụng nền tảng khung gầm mới với thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm và khoảng sáng gầm xe 200 mm.

Mới nhất, hãng xe Mỹ vừa bổ sung đợt nâng cấp cho Ford Everest với hộp số tự động 10 cấp cho mọi phiên bản và có bản động cơ 2.3L mới.

Ngoại hình của Ford Everest vẫn theo hướng vuông vức, thể thao với những trang bị tốt như hệ thống chiếu sáng LED ma trận, đèn hậu LED.

Đầu xe nam tính với nhiều hình khối ngang, dọc. Lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C cách điệu. Thân xe có nhiều đường gân dập nổi cơ bắp. Đuôi xe Ford Everest cũng được làm mới với cặp đèn hậu LED thay đổi họa tiết, trẻ trung và hiện đại hơn.

Nội thất của Ford Everest duy trì phong cách thiết kế màn hình giải trí đặt dọc. Cùng với đó, xe có thêm màn hình hiển thị đa thông tin sau vô-lăng. Hệ thống ghế ngồi được bọc da cùng không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế.

Chiếc SUV của Mỹ này sở hữu nhiều tiện nghi như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cốp điện, sạc không dây, khởi động nút bấm, cửa sổ trời…

Ford Everest 2026 được trang bị 2 tùy chọn động cơ, gồm:

• Động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn, lắp đặt ở ba bản dưới, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu.

• Động cơ dầu 2.0L tăng áp kép, lắp đặt ở bản cao cấp nhất Titanium+, sản sinh công suất 209,8 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh và tính năng kiểm soát địa hình. Tất cả phiên bản đều được trang bị trợ lực lái điện.

Ford Everest Wildtrak 2026 cũng dùng động cơ dầu 2.0L tăng áp kép kết nối hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh nhưng cho công suất lên tới 210 mã lực.

Everest sở hữu những công nghệ hỗ trợ lái ADAS cao cấp gồm: Hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng và cảm biến quan sát xung quanh xe.

Bảng giá xe Ford Everest tháng 11/2026

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Everest Active 2.0L AT 4x2 1,129 1,280 1,258 1,244 Everest Sport 2.0L AT 4x2 1,209 1,370 1,346 1,332 Everest Platinum 2.0L AT 4x2 1,335 1,511 1,484 1,471 Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1,440 1,629 1,600 1,586 Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 1,629 1,840 1,808 1,794

Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.