(VTC News) -

Theo số liệu bán hàng tháng 10/2026, các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tiêu thụ 22.806 xe, trong đó nhóm xe du lịch đạt 15.173 chiếc. Riêng phân khúc sedan ghi nhận 1.984 xe bán ra, chiếm khoảng 13% doanh số xe du lịch trong phạm vi thống kê này.

Đáng chú ý, Toyota Vios - mẫu xe dẫn đầu phân khúc sedan - chỉ đạt 659 xe trong tháng 10. Kết quả này không đủ để đưa mẫu xe Nhật Bản vào nhóm 10 ô tô bán chạy nhất tháng, khi bảng xếp hạng chủ yếu thuộc về các dòng xe gầm cao và bán tải.

Dù dẫn đầu phân khúc sedan với 659 xe bán ra, Toyota Vios vẫn đứng ngoài nhóm 10 ô tô ăn khách nhất tháng 10/2026 do sự áp đảo của các dòng xe gầm cao.

Cũng trong nhóm sedan hạng B như Vios, Honda City đứng thứ hai với 486 xe, bám sát là Mazda2 với 475 xe. Mazda3 đạt 168 xe, nhỉnh hơn Hyundai Accent với 158 xe. Mitsubishi Attrage chỉ bán được 35 xe.

Ở phân khúc sedan hạng C, Mazda3 tiếp tục là một trong những mẫu xe có doanh số đáng chú ý. Honda Civic ghi nhận 32 xe bán ra trong tháng.

Nhóm sedan hạng D cũng không có nhiều điểm sáng. Toyota Camry đạt 126 xe trong tháng 10, thấp hơn đáng kể so với các mẫu SUV cùng tầm giá.

Các dòng xe sedan đang chịu sức ép trực tiếp từ sự mở rộng của các dòng SUV và Crossover.

Trái ngược với sedan, các dòng xe gầm cao và đa dụng đang duy trì sức tiêu thụ tốt hơn. Trong tháng 10, nhóm SUV/Crossover đạt hơn 9.500 xe, còn MPV tiêu thụ hơn 3.100 xe. Khoảng sáng gầm cao, không gian rộng và khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng là những yếu tố giúp các dòng xe này ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.