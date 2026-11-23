(VTC News) -

Trải nghiệm thực tế tính năng mô phỏng môi trường thời gian thực Reality View trên xe Tesla. (Video: X / niccruzpatane)

Tesla đã bắt đầu phát hành phần mềm hỗ trợ lái tự động có giám sát Full Self-Driving (FSD) phiên bản v15.0.1. Nâng cấp đáng chú ý nhất là giao diện mô phỏng môi trường thời gian thực Reality View cùng bộ mã hóa thị giác mới dùng chung cho cả hệ sinh thái FSD, taxi tự lái Robotaxi và robot hình người Optimus.

Giao diện mô phỏng đường phố như trò chơi điện tử

Thay cho đồ họa dạng khối tối giản trước đây, Reality View tái hiện liên tục khung cảnh xung quanh xe bằng công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) để dựng lại môi trường xung quanh xe theo thời gian thực.

Hình ảnh được thể hiện qua góc nhìn camera ảo từ phía sau và trên cao, bao gồm đường sá, tòa nhà, xe cộ, người đi bộ, người đi xe đạp, ánh sáng, đổ bóng, mép vỉa hè, thậm chí cả các vết nứt mặt đường đã vá hay đồ trang trí Giáng sinh dọc khu dân cư. CEO Elon Musk so sánh trải nghiệm trực quan này trên mạng xã hội X là “giống như tựa game GTA”.

Reality View cũng tích hợp trực tiếp mũi tên chỉ hướng rẽ sắp tới, ghim vị trí đỗ xe và cho phép người lái chạm thẳng vào khung cảnh mô phỏng để chọn điểm đến. Tài xế có thể chuyển đổi giữa chế độ toàn màn hình, chia đôi màn hình, chỉ hiện bản đồ hoặc chế độ tối giản.

Theo Tesla, việc hợp nhất vào một mô hình đầu cuối duy nhất giúp giao diện này tiêu tốn ít năng lực tính toán hơn kiến trúc hiển thị cũ.

Giao diện Reality View trên Tesla FSD v15 tái hiện chi tiết mặt đất, người đi bộ và phương tiện xung quanh theo thời gian thực tại Toronto. (Ảnh: X / niccruzpatane)

Trải nghiệm thực tế đầu tiên tại trung tâm thành phố Toronto (Canada) cho thấy Reality View tái hiện khá ấn tượng hình dáng, màu sắc tàu điện mặt đất và giúp tài xế căn mép vỉa hè dễ dàng hơn ở các làn đường hẹp.

Một số ý kiến nhận xét hình ảnh còn hơi giống đồ họa AI thời kỳ đầu do giới hạn xử lý khung hình trên phần cứng của xe. Tuy nhiên, giới quan sát lại lưu ý rằng đồ họa mượt mà không đồng nghĩa với độ chính xác tuyệt đối của hệ thống nhận diện, đồng thời cảnh báo giao diện quá chân thực có thể khiến người lái chủ quan.

Điểm gây chú ý của FSD v15 là tuyên bố cải thiện gấp 25 lần tỷ lệ can thiệp khẩn cấp nhờ bộ mã hóa thị giác mới được huấn luyện từ hàng triệu video trên internet.

Tuy nhiên, Tesla không công bố dữ liệu gốc, mốc so sánh hay phương pháp tính toán đi kèm, khiến giới chuyên môn chưa thể kiểm chứng độc lập con số này.

Bản cập nhật FSD v15 tập trung khắc phục các lỗi bị phàn nàn trước đây như nhận diện biển giới hạn tốc độ, ổ gà và khu vực trường học. (Ảnh: Tesla)

Trước đây, phiên bản FSD v14 từng bị người dùng phản ánh về tình trạng phanh gấp bất ngờ và hoạt động thiếu ổn định sau một số bản vá phần mềm. Ở bản v15, hệ thống được nâng cấp khả năng phát hiện ổ gà, vũng nước sâu, mảnh vỡ trên đường, động vật nhỏ, xích lốp và biển báo giao thông...

Đáng chú ý, thuật toán kiểm soát tốc độ được tinh chỉnh cho khu vực trường học, thời tiết xấu và bổ sung tính năng tự động giảm tốc khi phát hiện camera bắn tốc độ.

Động thái này diễn ra sau khi tổ chức phi lợi nhuận Johanna.be (Bỉ) công bố kết quả thử nghiệm hồi tháng 9 cho thấy FSD chạy quá tốc độ giới hạn trong 55% số lần đi qua vùng giới hạn 30 km/h, với tốc độ trung bình 44 km/h.

Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng đang xem xét đơn kiến nghị về việc Robotaxi của hãng vượt tốc độ tại khu vực trường học và điều tra các lỗi vi phạm luật giao thông.

FSD v15 còn được bổ sung mô hình dẫn đường đầu cuối dựa trên thói quen của đội xe Tesla, gợi ý điểm đỗ theo lịch sử tài xế, nâng cấp tính năng tự động chuyển số Autoshift và thêm chế độ Bike Rack Mode cho phép hệ thống hoạt động khi gắn giá chở xe đạp phía sau, cản trở một phần của hệ thống cảm biến.

Hệ thống giám sát người lái bằng camera cũng nhận diện tốt hơn khi tài xế đội mũ hoặc đeo kính râm, song Tesla lại nới lỏng mức độ nghiêm ngặt khi xe chạy ở chế độ tốc độ cao, quyết định đang gây tranh cãi về mặt an toàn trong bối cảnh cơ quan quản lý tại Mỹ và châu Âu siết chặt yêu cầu giám sát tài xế.

FSD v15 giới hạn trên xe sử dụng phần cứng mới

Đợt phát hành đầu tiên của FSD v15 hiện mới giới hạn cho nhóm người dùng trải nghiệm sớm sở hữu xe trang bị máy tính phần cứng AI4. Tesla dự kiến mở rộng phạm vi cập nhật vào tháng 12, cùng gói phần mềm cuối năm.

Do yêu cầu năng lực xử lý lớn hơn từ kiến trúc mạng mới, những mẫu xe đời cũ sử dụng phần cứng Hardware 3 nhiều khả năng không được nâng cấp đầy đủ lên v15 mà tiếp tục sử dụng phiên bản FSD v14 Lite.

Dù ông Elon Musk từng nhiều lần khẳng định FSD v15 sẽ vượt xa mức độ an toàn của con người ngay cả khi không cần giám sát, thực tế phiên bản này vẫn là hệ thống hỗ trợ lái có giám sát. Người ngồi sau vô lăng vẫn bắt buộc quan sát mặt đường và sẵn sàng giành lại quyền kiểm soát trong mọi tình huống.