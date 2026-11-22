(VTC News) -

Video: Top xe SUV hút khách Việt năm 2026

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross là một trong những mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam, có mức giá dao động từ 650 triệu đến 733 triệu đồng. Mẫu xe này được thiết kế đặc biệt dành cho đối tượng khách hàng trẻ trung và năng động.

Trong tháng 10 vừa qua, Toyota Yaris Cross bán được 1.327 xe, trong đó có 274 xe thuộc phiên bản hybrid. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh số đạt 13.973 chiếc, cao nhất trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong thuộc danh sách thống kê.

Về thiết kế ngoại thất, Yaris Cross nổi bật với vẻ hiện đại, bao gồm cụm đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt lớn và các đường nét tinh tế. Nội thất của xe bao gồm nhiều tiện nghi như màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, điều hòa tự động và không gian rộng rãi cho hành khách.

Về khả năng vận hành, Toyota Yaris Cross bản xăng sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực, kết hợp hộp số tự động vô cấp kép D-CVT. Trong khi đó, phiên bản Hybrid được trang bị động cơ xăng 1.5L công suất 90 mã lực, kết hợp mô-tơ điện 79 mã lực và hộp số tự động vô cấp CVT.

Phiên bản hybrid còn được trang bị chế độ lái thuần điện và pin lithium-ion, mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu cho người sử dụng.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 đang dẫn đầu trong danh sách những mẫu SUV bán chạy nhất phân khúc tầm trung tại Việt Nam.

Trong tháng 10, mẫu xe này tiêu thụ 1.617 chiếc, tăng 11,6% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh số đạt 13.510 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam.

Với thiết kế ngoại thất thanh lịch và hiện đại, CX-5 nổi bật nhờ ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng của thương hiệu Mazda. Nội thất của xe được chăm chút tỉ mỉ, sử dụng vật liệu cao cấp và trang bị nhiều tiện ích hiện đại, bao gồm màn hình giải trí 10,25 inch, hệ thống điều hòa tự động hai vùng và ghế da êm ái.

Về hiệu suất, Mazda CX-5 được trang bị động cơ xăng SkyActiv-G với hai tùy chọn 2.0L và 2.5L, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho cả việc di chuyển trong đô thị lẫn trên đường trường. Mẫu SUV này có giá bán dao động từ 699 đến 979 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce, mẫu SUV cỡ nhỏ hiện đang được phân phối với mức giá từ 605 triệu đến 720 triệu đồng tại Việt Nam. Xe nổi bật với thiết kế ngoại thất hiện đại và cứng cáp, đặc trưng bởi cụm đèn LED sắc sảo và lưới tản nhiệt mạnh mẽ, thể hiện phong cách đặc trưng của thương hiệu Mitsubishi.

Trong tháng 10/2026, Mitsubishi Xforce bán được 774 xe, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 10.230 chiếc. Đây là mẫu SUV có doanh số cao thứ hai của Mitsubishi tại Việt Nam, chỉ sau Xpander.

Bên trong, Xforce gây ấn tượng với nội thất hiện đại và tiện nghi. Xe được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng lớn, ghế bọc da sang trọng cùng hệ thống giải trí đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Về hiệu suất, Mitsubishi Xforce sử dụng động cơ xăng 1.5L, mang lại công suất vừa đủ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, rất phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị.

Ford Everest

Ford Everest, mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung, được bán với mức giá từ 1,129 tỷ đến 1,629 tỷ đồng. Với thiết kế mạnh mẽ và nam tính, Everest là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách thể thao và khả năng vượt địa hình.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam tháng 10/2026 cho thấy, Ford Everest đạt doanh số 836 chiếc, nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên 9.552 xe. Dù lượng tiêu thụ giảm 22,3% so với tháng trước, Everest vẫn duy trì khoảng cách đáng kể với các đối thủ cùng phân khúc.

Ngoại thất của xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED hiện đại và gầm cao, giúp xe dễ dàng di chuyển qua các địa hình khó khăn.

Bên trong, không gian rộng rãi của xe có thể chở được 7 người, mang đến sự thoải mái cùng nhiều tính năng hiện đại như màn hình trung tâm 12 inch và hệ thống âm thanh cao cấp.

Phiên bản cao cấp nhất, Everest Titanium+, được trang bị động cơ diesel 2.0L tăng áp kép, mang lại công suất mạnh mẽ và khả năng kéo tải tốt. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyến đi xa và chinh phục những địa hình khó khăn.

Kia Sonet

Kia Sonet, mẫu SUV cỡ nhỏ giá rẻ, đang thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng với mức giá dao động từ 489 triệu đến 609 triệu đồng.

Trong tháng 10, Kia Sonet đạt doanh số 774 chiếc, tăng 18,5% so với tháng trước. Sau 10 tháng, tổng doanh số đạt 6.566 xe, đứng thứ hai trong phân khúc SUV hạng A, chỉ sau VinFast VF 5/Herio.

Xe nổi bật với thiết kế ngoại thất trẻ trung và năng động, đặc trưng bởi lưới tản nhiệt mũi hổ của Kia, kết hợp cùng đèn LED sắc sảo và các chi tiết viền đen ấn tượng.

Kia Sonet dù có kích thước nhỏ gọn nhưng được thiết kế thông minh với nhiều tiện nghi hiện đại. Xe được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh cao cấp, mang đến trải nghiệm thoải mái cho người sử dụng.

Về hiệu suất, Kia Sonet sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm.

Hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu, rất phù hợp cho những khách hàng trẻ có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.