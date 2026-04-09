Malaysia cho công chức làm việc tại nhà từ 15/4

Phát biểu với báo giới hôm 8/4, Bộ trưởng Truyền thông kiêm Người Phát ngôn Chính phủ Malaysia Datuk Fahmi Fadzil cho biết, chính sách làm việc tại nhà sẽ được triển khai từ thứ Tư tuần tới (15/4) như một trong những biện pháp ứng phó với tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Bộ trưởng Truyền thông kiêm Người Phát ngôn Chính phủ Malaysia Datuk Fahmi Fadzil trong buổi họp báo hôm 8/4. (Ảnh: Bernama)

Theo ông, chính sách này sẽ được thực hiện một cách thận trọng, phù hợp với tính chất từng ngành nghề, vị trí việc làm và sẽ không áp dụng với các lĩnh vực như giáo dục, an ninh và y tế. Riêng trong Bộ Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị được giao đánh giá, quyết định phạm vi triển khai, trên cơ sở không ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cốt lõi.

Ở cấp địa phương, cùng ngày, chính quyền bang Penang (thuộc khu vực Tây Bắc Malaysia) cho biết đã tiếp nhận hướng dẫn của chính phủ về triển khai chính sách làm việc tại nhà. Bang này đang rà soát, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để xác định những bộ phận phù hợp áp dụng. Chính quyền bang cũng đã triển khai nhiều tuyến xe buýt đưa đón công chức đến nơi làm việc với mức phí ưu đãi 150 ringgit (khoảng 37 USD) mỗi tháng.

Tại Đông Nam Á, không chỉ Malaysia mà nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Myanmar, Indonesia và Philippines cũng đã triển khai chính sách làm việc tại nhà với các mức độ khác nhau. Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh phương thức quản lý, điều hành và tổ chức công việc trong nỗ lực thích nghi với nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và biến động giá nhiên liệu trên thị trường toàn cầu.