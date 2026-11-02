Madam Pang chỉ đạo quyết liệt, LĐBĐ Thái Lan bảo vệ HLV Park Hang Seo

(VTC News) -

Chiều 2/11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lên tiếng về sự việc HLV Park Hang Seo và cầu thủ John Baggio bị phân biệt chủng tộc và xúc phạm cá nhân. FAT lên án các hành động của nhóm cổ động viên Pattaya United trong trận đấu tại vòng 9 Thai League 2.

Phía FAT cho biết Chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang) chỉ đạo các bộ phận liên quan của Liên đoàn làm báo cáo, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý vụ việc.

Ông Park Hang Seo phản ứng mạnh khi bị xúc phạm.

Trước đó, sau cuộc đọ sức giữa Kanchanaburi FC và Pattaya United tại vòng 9 Thai League 2, sự cố đã xảy ra khi HLV Park Hang Seo bị nhiều cổ động viên của Pattaya khiêu khích, xúc phạm. Nhóm cổ động viên quá khích này còn nhắc đến “kim chi” - món ăn truyền thống của Hàn Quốc - quê hương HLV Park Hang Seo.

Nhà cầm quân này bày tỏ rõ thái độ phản đối mạnh mẽ. Ông có nhiều hành động yêu cầu cổ động viên đối thủ hãy im lặng và ra gặp trực tiếp mình.

Không dừng lại ở việc chỉ trích HLV Park Hang Seo, các cổ động viên Pattaya United còn nhắm vào John Baggio - ngôi sao của Kanchanaburi FC. Họ công kích về ngoại hình và chiều cao của Baggio. Tuyển thủ Madagascar lập tức phản ứng dữ dội và kéo theo nguy cơ va chạm ngay trên sân.

Phía FAT nêu rõ Quy định kỷ luật và đạo đức của bóng đá Thái Lan về hành vi xúc phạm cá nhân, phân biệt chủng tộc.

Những người dùng ngôn từ xúc phạm danh dự, đe dọa an toàn hoặc biệt chủng tộc, sắc tộc bằng lời nói, ngôn cơ thể hoặc hành động có ý nghĩa tương tự xung quanh địa điểm thi đấu có thể bị đình chỉ, cấm vào sân từ 1-3 trận, bị phạt tiền 10000 - 60000 Baht (từ 7,6 đến 45,6 triệu đồng).

Các hành vi này sẽ bị tăng nặng án phạt nếu được thực hiện mà có sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh, thực hiện đồng bộ bởi nhiều người và phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến.

Người hâm mộ, nhóm cổ động viên hoặc cá nhân thuộc một đội bóng mắc lỗi trên có thể khiến đội bị cấm sử dụng sân nhà 1 trận nếu vi phạm lần đầu. Nếu tái phạm có thể bị “treo” sân nhà 3 trận và trừ 3 điểm.