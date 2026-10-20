HLV Park Hang Seo nổi nóng, cảnh sát Thái Lan phải hộ tống rời sân

(VTC News) -

Sau khi cầm hòa Muang Loei United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Thai League 2, huấn luyện viên Park Hang Seo nổi giận, phản ứng gay gắt với trọng tài Rangsan Kangchainguan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ trích việc trọng tài cho trận đấu kéo dài quá 5 phút so với khoảng thời gian bù giờ đã thông báo trước đó.

Đây không phải lần đầu tiên ông Park Hang Seo chỉ trích chất lượng trọng tài tại giải hạng Nhì Thái Lan. Hồi tháng 9, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng từng đặt câu hỏi về năng lực và uy tín của trọng tài sau trận đấu với Nakhon Pathom.

Sự việc lần này xảy ra khi Kanchanaburi Power đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, để Muang Loei United cầm hòa 1-1 tại sân vận động Đại học Loei Rajabhat ngày 19/10.

Thiago Moreira đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6, giúp đội chủ nhà giành lại một điểm sau khi Patrick Marcelino mở tỷ số cho Kanchanaburi ở phút 75.

HLV Park Hang Seo nổi giận với công tác trọng tài tại Thai League 2.

Trận đấu kết thúc ở phút bù giờ thứ 8, ngay sau khi Kanchanaburi thực hiện một quả đá phạt. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Park Hang Seo lập tức lao vào sân, tìm cách đối chất trực tiếp với trọng tài Rangsan. Tuy nhiên, ông được các trợ lý của mình cùng trọng tài thứ tư ngăn cản.

Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiến về khu vực đường hầm sân vận động và tiếp tục bày tỏ sự bất bình trước giám sát trọng tài Sakchai Paebua cùng Giám đốc điều hành (CEO) của Muang Loei United, Nattakorn Pattanachaikul.

Tình hình căng thẳng đến mức ban tổ chức phải huy động lực lượng cảnh sát hộ tống tổ trọng tài, đồng thời ngăn không cho HLV đội khách tiếp cận họ.

“Tôi không nói về chuyện thắng hay thua. Nhưng khi trọng tài hành xử như thế này, mọi thứ đều bị phá hỏng. Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tinh thần và thời gian mà chúng tôi bỏ ra, tất cả đều trở nên vô nghĩa chỉ trong chốc lát.

Tôi hoàn toàn có thể từ chức và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng các ông đang điều hành bóng đá theo cách này sao? Bóng đá sẽ không bao giờ phát triển được nếu cứ tiếp tục như vậy. Nếu thực sự từ chức, tôi sẽ công khai nói ra những suy nghĩ của mình về bóng đá Thái Lan. Các trọng tài cần phải làm việc bằng lương tâm trong sáng”, HLV Park Hang Seo cho biết sau trận đấu.

Trong khi đó, ông Nattakorn bày tỏ sự thất vọng trước hành động của HLV Park Hang Seo cũng như các cổ động viên Kanchanaburi. Trên mạng xã hội, vị giám đốc điều hành Muang Loei United viết: “Theo quan điểm của tôi, chính Kanchanaburi cũng đã có những tình huống cố tình kéo dài thời gian trong trận đấu. Đó là điều thường thấy trong bóng đá. Không thể có chuyện tất cả các bên đều đạt được điều mình mong muốn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên”.