Mời cao tăng 'làm phép', đội bóng của HLV Park Hang Seo thoát hiểm ngoạn mục

(VTC News) -

Kanchanaburi FC của HLV Park Hang Seo mời nhà sư đến làm lễ ngay gần khung thành trước trận gặp Police Tero sau chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng. Đội bóng Thái Lan sau đó trải qua hơn 90 phút bế tắc trước khi Jhon Baggio ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ thứ 5, giúp HLV Park Hang Seo thoát khỏi một trận đấu đầy áp lực.

Trải qua 5 vòng đấu, Kanchanaburi FC mới có duy nhất một chiến thắng trong ngày ra quân với tỷ số 4-2 trước PT Satun. Họ hòa thêm 3 trận trước khi nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng quyết định tìm đến yếu tố tâm linh.

Nhà sư làm lễ cầu may cho đội bóng Kanchanaburi.

Kanchanaburi FC mời một nhà sư đến làm lễ gần khu vực khung thành ngay trước trận tiếp đón Police Tero trên sân nhà. Nhà sư thực hiện nghi thức cầu nguyện, trong khi một thành viên khác của CLB cũng có mặt để tham gia một số nghi lễ.

Đối thủ không mạnh, Kanchanaburi FC rõ ràng cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực. Sau tiếng còi khai cuộc, HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Thực tế, đội bóng miền Trung Thái Lan thi đấu không tệ, nhưng các chân sút thiếu sự sắc sảo trong những cơ hội có được.

Bàn thắng vẫn lảng tránh Marcelino và đồng đội. Cho đến khi thời gian thi đấu chính thức khép lại, Kanchanaburi FC kiểm soát 69% thời lượng bóng, đồng thời tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp 3 lần đối phương.

Bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ thứ 5. Tiền vệ ngoại binh Jhon Baggio dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu và mang về chiến thắng quý giá cho Kanchanaburi FC.

Ba điểm này giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém nhóm có suất thăng hạng một điểm.

Thực tế, chuỗi trận vừa kém may mắn, vừa chưa đạt yêu cầu chuyên môn mới là nguyên nhân khiến HLV Park Hang Seo chịu nhiều áp lực. Kanchanaburi FC được đầu tư mạnh và mục tiêu thăng hạng khiến yêu cầu dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc không hề nhỏ.

Giải hạng 2 Thái Lan có 34 vòng đấu. Hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp lên Thai League 1, trong khi 4 đội xếp từ thứ 3 đến thứ 6 đá play-off để cạnh tranh suất thăng hạng còn lại.