Nguồn cung căn hộ TP.HCM dự báo tăng trở lại trong quý IV

(VTC News) -

Ngày 12/10, DKRA Consulting (DKRA Group) công bố Báo cáo thị trường Bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận quý III/2026, trong đó có nhiều con số đáng chú ý.

Cụ thể, ở TP.HCM và vùng phụ cận (Tây Ninh, Đồng Nai), thị trường bất động sản ghi nhận điều chỉnh giảm về nguồn cung sơ cấp và sức cầu thị trường ở một số phân khúc chủ đạo.

Lượng tiêu thụ căn hộ ở TP.HCM giảm sâu. (Ảnh minh họa: Đại Việt)

Ở phân khúc căn hộ, DKRA Consulting ghi nhận nguồn cung sơ cấp đạt hơn 13.200 căn, giảm 31% so với quý trước, trong đó TP.HCM tiếp tục dẫn đầu khi chiếm khoảng 94% tổng nguồn cung toàn thị trường. Nguồn cung mới đạt hơn 4.000 căn, tương đương ở mức 33% so với quý trước.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sức cầu căn hộ tại TP.HCM và vùng phụ cận đã giảm tới 66% so với quý trước. Lý do là khách hàng có tâm lý chờ đợi trước áp lực lãi suất cao và động thái kiểm soát tín dụng bất động sản.

“Để cải thiện thanh khoản, các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh chính sách chiết khấu, giãn tiến độ thanh toán và hỗ trợ lãi vay, góp phần giảm áp lực tài chính cho người mua. Trong khi đó, mặt bằng giá thứ cấp ghi nhận mức giảm phổ biến từ 4 - 7% so với quý trước, chủ yếu tại các giao dịch người bán chịu áp lực từ đòn bẩy tài chính và chi phí lãi vay”, DKRA Consulting.

Đối với phân khúc đất nền, quý III/2026 ghi nhận nguồn cung sơ cấp tăng 1% so với quý trước, chủ yếu đến từ các dự án đã mở bán trước đó (chiếm khoảng 95% tổng nguồn cung). Trong khi đó, nguồn cung mới giảm 30% so với quý trước do các chủ đầu tư thận trọng hơn trước sức cầu còn thấp. Lượng tiêu thụ sơ cấp giảm khoảng 66% so với quý II/2026.

Tây Ninh tiếp tục là khu vực chủ lực về sức cầu khi chiếm khoảng 76% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động và tiếp tục neo cao do tác động của chi phí đầu vào. Trong khi đó, mặt bằng giá thứ cấp giảm trung bình khoảng 2% so với quý trước, chủ yếu do áp lực điều chỉnh giá từ nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.

Theo dự báo từ DKRA Consulting, trong Quý 4/2026, phân khúc đất nền dự kiến có khoảng 200 - 300 sản phẩm mở bán mới, tập trung tại các dự án đã hoàn thiện pháp lý và hạ tầng. Nguồn cung hạn chế cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa có nhiều chuyển biến tích cực sẽ tác động đáng kể đến khả năng thanh khoản thị trường trong ngắn hạn.

Ở phân khúc căn hộ, Quý IV/2026 được kỳ vọng nguồn cung mới phân khúc căn hộ có thể tăng nhẹ so với quý trước, dự kiến đạt khoảng 7.000 - 10.000 căn, tập trung tại khu Đông, khu Nam TP.HCM và Bình Dương (cũ).

Căn hộ hạng A tiếp tục chiếm ưu thế tại khu vực trung tâm, trong khi phân khúc hạng B và C giữ vai trò chủ lực tại các khu vực vùng ven. Sức cầu được kỳ vọng cải thiện nhờ nhu cầu nhà ở gia tăng vào dịp cuối năm, song khó ghi nhận đột biến trong ngắn hạn.