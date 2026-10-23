Lo ngại giá suất ăn trường học không giảm dù đơn vị cung cấp được miễn thuế

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng 23/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quang cảnh phiên họp sáng 23/10.

Một trong những nội dung chính của dự thảo Luật là bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và có chi phí thấp hơn, Chính phủ trình Quốc hội bổ sung quy định “Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định “Miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế” để đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp với cá nhân kinh doanh cùng thực hiện dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đánh giá việc thuyết minh chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện chưa thật sự thỏa đáng về căn cứ, cơ sở thực tiễn, pháp lý và mục tiêu chính sách.

Cơ quan thẩm tra cho rằng việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện không phải là một biện pháp chính sách phù hợp để giải quyết được bài toán về an toàn thực phẩm.

Hơn nữa chính sách này được áp dụng vô thời hạn còn tạo ra sự bất hợp lý, phân biệt đối xử giữa các đối tượng thụ hưởng chính sách và khó quản lý trong thực hiện (khi các tổ chức cá nhân này còn cung cấp suất ăn cho nhiều đối tượng khác và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau) và tạo ra một tiền lệ không tốt về tính trung lập của chính sách thuế.

“Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân là các sắc thuế trực thu, việc miễn thuế không trực tiếp làm giảm giá suất ăn và cũng không có cơ chế rõ ràng để bảo đảm việc doanh nghiệp được miễn thuế sẽ phải thực hiện việc giảm giá cung cấp dịch vụ”, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu quan điểm.

Đồng thời, căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn của việc đề xuất miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa thực sự thuyết phục.

Cụ thể, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị chỉ nêu nhiệm vụ, giải pháp ”... Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận”, không đề cập đến việc cần ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị quyết 247 của Chính phủ cũng chỉ giao Bộ Tài chính “Nghiên cứu quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện”, không xác định hình thức ưu đãi theo hướng miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp và cũng không đề cập đến việc miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo báo cáo thẩm tra, hồ sơ dự án Luật mới ước tính số giảm thu ngân sách Nhà nước tối đa khoảng 328,3 tỷ đồng/năm trên cơ sở số doanh nghiệp, hộ, cá nhân đăng ký ngành nghề dịch vụ ăn uống, chưa đánh giá tác động của chính sách đến giá, chất lượng suất ăn và người học, người bệnh...

Từ những phân tích nêu trên, đa số ý kiến Ủy ban Kinh tế và Tài chính chưa nhất trí bổ sung chính sách và sửa đổi, bổ sung các quy định này của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân nêu tại dự thảo Luật.

“Trường hợp mục tiêu của chính sách này là hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, người bệnh, bác sĩ thì nên thiết kế chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng này hơn là thực hiện hỗ trợ gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn vì phần giảm thu ngân sách Nhà nước từ việc miễn thuế (vô thời hạn) cho các đối tượng trung gian trên thực tế sẽ khó được chuyển hóa vào giá cho người dùng”, báo cáo nêu rõ.