Thủ tướng: Không chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học chỉ vì giá thấp

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Công điện 64 của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Suất ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) ngày 8/9 được phụ huynh phản ánh.

Công điện nêu, thời gian qua, tại một số nơi vẫn còn bất cập trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng.

Những tồn tại này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn và sức khỏe học sinh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao hiệu quả bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường học, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thủ tướng quán triệt các địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn. Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm; kiên quyết đình chỉ, thay thế những đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Căn cứ quy định của pháp luật, quy định về phân cấp và điều kiện thực tế của địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

“Việc lựa chọn đơn vị cung cấp phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật; lấy yếu tố an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quyền lợi của trẻ em, học sinh làm yêu cầu cốt lõi; không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp”, công điện nêu rõ.

Với cơ sở giáo dục đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại trường học, UBND cấp xã chỉ đạo việc lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu theo đúng quy định; bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, an toàn, chất lượng và phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng.

Thủ tướng yêu cầu quy định rõ trách nhiệm giữa UBND cấp xã, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp trong từng khâu của quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn của học sinh trong cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Với cơ sở giáo dục, người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, giám sát trực tiếp chất lượng, số lượng suất ăn, việc giao nhận thực phẩm, tổ chức bữa ăn và chăm sóc trẻ em, học sinh tại trường; kịp thời phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ hoặc vi phạm quy định.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố còn có nhiệm vụ chỉ đạo ngành giáo dục, ngành y tế và chính quyền cấp xã tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với bếp ăn trường học, cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn; đặc biệt kiểm soát các cơ sở cung cấp suất ăn cho nhiều trường học, số lượng lớn học sinh và các khâu có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm.

Phụ huynh được tham gia giám sát bữa ăn

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát và thông tin chính xác về thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và các nội dung cần thiết liên quan đến bữa ăn để cha mẹ học sinh biết và tham gia giám sát.

Tuy nhiên, việc tham gia của cha mẹ học sinh nhằm tăng tính minh bạch và giám sát xã hội, không làm thay trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục; quy định rõ điều kiện, quy trình tổ chức, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và áp lực không thuộc trách nhiệm chuyên môn của nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với Bộ Y tế cập nhật, hướng dẫn xây dựng thực đơn và tổ chức bữa ăn đủ năng lượng, cân đối các chất dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, phù hợp với độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, thời gian trẻ em, học sinh ở trường, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn; chú trọng phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các vấn đề dinh dưỡng học đường.

Ngành Giáo dục cũng được giao xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú theo hướng liên thông, dùng chung; ứng dụng công nghệ hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn vị cung cấp và giám sát chất lượng bữa ăn.

Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan y tế địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học; tập trung vào các cơ sở cung cấp với quy mô lớn hoặc cho nhiều trường học.