Đề xuất miễn thuế với DN, cá nhân cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện

(VTC News) -

Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, chiều 22/9.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. (Ảnh: Media Quốc hội)

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, dự thảo Luật bổ sung 3 nội dung.

Thứ nhất, dự thảo Luật bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

“Chính sách này nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho học sinh, sinh viên, cán bộ y tế và người bệnh đạt chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu.

Cụ thể, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân được đề xuất bổ sung theo hướng: “Miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế”.

Theo quan điểm của đại diện Chính phủ, quy định này nhằm bảo đảm bình đẳng giữa doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh cùng cung cấp dịch vụ suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định nhằm đảm bảo bình đẳng trong việc áp dụng quy định miễn thuế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập (hầu hết đang nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu) với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo phương pháp kê khai).

Theo đề xuất, chính sách miễn thuế liên quan sẽ được áp dụng cả với doanh nghiệp cung cấp suất ăn, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu.

Thứ hai, dự thảo Luật bổ sung trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với cơ sở giáo dục.

Ông Lê Tấn Cận cho biết, luật hiện hành quy định miễn thuế đối với đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong khi đó, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị xác định chủ trương bổ sung quy định không thu tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước nhằm tạo đột phá về nguồn lực, động lực và không gian mới cho phát triển giáo dục.

Để thể chế hóa chủ trương này, Chính phủ đề xuất bổ sung vào Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định miễn thuế đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục, trừ các trường hợp đã được quy định riêng tại khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 9 của Luật.

Thứ ba, dự thảo Luật bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với người dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin các quy định miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã cơ bản thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 3, song chưa có quy định ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và công bằng giữa các đối tượng chính sách, Chính phủ đề xuất miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với “đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo quy định của Chính phủ”.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. (Ảnh: Media Quốc hội)

Việc ban hành chính sách miễn thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, chưa có cơ sở rõ để khẳng định phần lợi ích từ việc miễn thuế sẽ được doanh nghiệp sử dụng để giảm giá suất ăn hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn, nên chưa nhất trí bổ sung chính sách này tại dự thảo luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế TNDN đối với cơ sở giáo dục công lập.

Đối với quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đa số ý kiến cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục cân nhắc đánh giá, kỹ lưỡng việc ban hành các chính sách này.

“Đặc biệt, trong bối cảnh cân đối ngân sách Nhà nước còn có hạn, việc hỗ trợ của Nhà nước cần tập trung cho những lĩnh vực, địa bàn mà khu vực tư nhân không hoặc ít đầu tư, không nên hỗ trợ những lĩnh vực có mức lợi nhuận cao mà khu vực tư nhân có thể thực hiện và đang thực hiện”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính nói.