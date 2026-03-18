Lộ diện tàu chiến Mỹ tăng viện cho Trung Đông xuất hiện ngoài khơi Singapore

Một tàu chiến Hải quân Mỹ được cho là đang chở thêm lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới Trung Đông xuất hiện ngoài khơi Singapore, khi di chuyển qua khu vực eo biển Malacca, theo dữ liệu hàng hải ngày 17/3.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) tiến vào eo biển Singapore, nhìn từ Singapore, ngày 17/3. (Ảnh: Edgar Su/Reuters)

Dữ liệu AIS mà CNN tiếp cận cho thấy tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đang tiến gần Singapore vào sáng cùng ngày. Thông thường, các tàu chiến Mỹ không bật thiết bị phát tín hiệu AIS. Tuy nhiên, khi đi qua những vùng biển có mật độ tàu thuyền dày đặc như khu vực Singapore, việc phát tín hiệu giúp đảm bảo an toàn hàng hải.

Theo Wall Street Journal, USS Tripoli có thể đang vận chuyển thêm lực lượng lính thủy đánh bộ tới Trung Đông. Nguồn tin cho biết lực lượng này thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) số 31 đóng tại Okinawa (Nhật Bản). Đây là lực lượng phản ứng nhanh khoảng 2.200 quân, vừa được Lầu Năm Góc lệnh triển khai, theo các quan chức nắm kế hoạch.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó cho biết hiện có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang.

CNN đã liên hệ với Hạm đội 7 và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ để đề nghị bình luận, song chưa nhận được phản hồi. Các quan chức Mỹ xác nhận đơn vị này đang được điều tới Trung Đông, nhưng không tiết lộ cụ thể điểm đến cũng như nhiệm vụ.

Một MEU gồm bốn thành phần chính: chỉ huy, tác chiến mặt đất, tác chiến trên không và hậu cần. Đây là lực lượng linh hoạt, thường được triển khai cho các nhiệm vụ khẩn cấp như sơ tán, đổ bộ từ biển vào bờ, đột kích hoặc tấn công. Một số đơn vị còn được huấn luyện cho các chiến dịch đặc biệt.

Dữ liệu từ MarineTraffic cũng ghi nhận hành trình của một “tàu chiến Mỹ không xác định” rời Okinawa từ ngày 11/3, đi qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào sáng 17/3 với tốc độ khoảng 35 km/h.

USS Tripoli (LHA-7), đóng tại căn cứ Sasebo (Nhật Bản), dài gần 260 m, lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, được ví như một “tàu sân bay cỡ nhỏ”. Tàu có thể mang theo tiêm kích tàng hình F-35, máy bay vận tải MV-22 Osprey cùng các phương tiện đổ bộ để đưa quân lên bờ.

Đây là tàu chủ lực trong một nhóm sẵn sàng đổ bộ, thường bao gồm thêm các tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans và USS San Diego. Tuy nhiên, đến ngày 17/3, CNN chưa thể xác nhận sự hiện diện của các tàu này trong dữ liệu theo dõi hàng hải.