Lý do Mỹ điều thêm siêu tàu sân bay hạt nhân tới Trung Đông

(VTC News) -

Mỹ tăng cường sức mạnh hải quân chưa từng thấy

Hải quân Mỹ đã điều siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George H.W. Bush tới Trung Đông, nhằm tăng cường lực lượng cho chiến dịch quân sự đang diễn ra chống lại Iran.

Động thái này khiến số nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động đồng thời trong khu vực tăng lên ba - một tình huống rất hiếm xảy ra trong các cuộc khủng hoảng quân sự hiện đại.

Máy bay E-2 AEW&C hạ cánh xuống tàu USS George HW Bush. Ảnh Military Watch

USS George H.W. Bush thuộc lớp Nimitz, một trong những lớp tàu sân bay hạt nhân lớn và mạnh nhất thế giới. Trong khi đó, tàu sân bay mới hơn duy nhất của Hải quân Mỹ - USS Gerald R. Ford, đã được triển khai tới phía đông Địa Trung Hải chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2.

Việc triển khai thêm một siêu tàu sân bay được cho là nhằm bù đắp những tổn thất mà các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông phải hứng chịu sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran.

Đồng thời, Washington cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng thủ tên lửa và sự tiêu hao đáng kể kho tên lửa của các nhóm tàu sân bay hiện có trong cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng thủ.

Sức mạnh không quân khổng lồ

Sau khi rời cảng nhà tại căn cứ hải quân Norfolk hồi đầu năm, USS George H.W. Bush đã hoạt động tại Đại Tây Dương để tiến hành các cuộc huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu trước khi được điều tới Trung Đông.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay xoay quanh USS George H.W. Bush thường mang theo từ 40 đến 44 tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, khoảng 5 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, cùng 4-5 máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye. Ngoài ra còn có nhiều trực thăng và máy bay vận tải hỗ trợ.

Máy bay tấn công điện tử EA-18G phóng tên lửa chống bức xạ AGM-88. Ảnh Military Watch

Các tiêm kích này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ không chiến, tấn công mặt đất cho đến chế áp phòng không đối phương. Tuy nhiên, việc thiếu vắng tiêm kích tàng hình F-35C hoặc số lượng lớn máy bay tác chiến điện tử vẫn được xem là một hạn chế đối với khả năng tác chiến tổng thể của nhóm tàu sân bay này.

Bên cạnh không đoàn hạm, nhóm tác chiến tàu sân bay thường được hộ tống bởi ba đến bốn tàu khu trục lớp Arleigh Burke, một tàu tiếp tế hậu cần, một tàu ngầm tấn công hạt nhân và đôi khi là một tàu tuần dương lớp Ticonderoga.

Các tàu khu trục Arleigh Burke đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi chúng có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Iran, đồng thời sử dụng các tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3 và SM-6 để hỗ trợ phòng thủ tên lửa trong khu vực.

Iran liên tục bị tấn công.

Nguy cơ lớn từ tên lửa Iran

Dù sở hữu hỏa lực mạnh, các nhóm tàu sân bay Mỹ tại Trung Đông vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể. Iran được cho là sở hữu kho tên lửa đạn đạo chống hạm rất lớn, có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển ở khoảng cách xa.

Ngoài ra, việc Tehran lần đầu trình diễn vũ khí lượn siêu thanh trong cuộc xung đột với Israel, cũng khiến giới phân tích lo ngại rằng các nhóm tàu sân bay Mỹ có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp căng thẳng leo thang.

Tàu khu trục lớp III Arleigh Burke. Ảnh Military Watch

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Iran có thể tránh tấn công trực tiếp vào tàu sân bay Mỹ. Việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho một siêu tàu sân bay có thể tạo ra bước ngoặt chiến lược không thể đảo ngược, buộc Washington phải theo đuổi một chiến thắng quân sự toàn diện thay vì tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, mục tiêu chiến lược của Tehran có thể đơn giản hơn nhiều - duy trì khả năng tồn tại và gây sức ép đủ lớn để buộc đối phương phải xuống thang.

Việc ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động đồng thời tại Trung Đông cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay. Đây là một trong những lần hiếm hoi Washington phải tập trung sức mạnh hải quân lớn như vậy trong một khu vực.

Sự hiện diện của các siêu tàu sân bay không chỉ giúp Mỹ duy trì khả năng tấn công tầm xa bằng không quân hạm mà còn tạo ra lớp phòng thủ bổ sung cho các căn cứ và lực lượng đồng minh trong khu vực.

Tuy nhiên, với kho vũ khí tên lửa và UAV ngày càng lớn của Iran, cuộc đối đầu giữa hai bên đang bước vào một giai đoạn mới, nơi sức mạnh hải quân, phòng thủ tên lửa và chiến tranh tầm xa sẽ đóng vai trò quyết định.