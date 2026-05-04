Ông Trump công bố kế hoạch hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz

Ngày 3/4, Tổng thống Donald Trump thông tin chiến dịch hàng hải mới có tên gọi "Dự án Tự do" là cử chỉ "nhân đạo" của Mỹ dành cho thủy thủ đoàn trên nhiều tàu bị mắc kẹt trong cuộc phong tỏa ở eo biển Hormuz và có thể họ đang thiếu lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa tàu và thủy thủ đoàn của họ ra khỏi eo biển một cách an toàn. Trong mọi trường hợp, họ đều nói họ sẽ không quay trở lại cho đến khi khu vực này an toàn đối với hoạt động lưu thông hàng hải", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, quan chức cấp cao của Iran cảnh báo nước này sẽ chống lại những nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào eo biển Hormuz.

"Bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào hoạt động hàng hải mới ở eo biển Hormuz sẽ bị xem là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn", Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Quốc hội Iran Ebrahim Azizi nhấn mạnh.

Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2. Để trả đũa, Tehran tấn công hàng loạt mục tiêu ở Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào 8/4 và chỉ có một vòng đàm phán hòa bình trực tiếp được tổ chức cho đến nay.

"Tôi hoàn toàn nhận thức được việc đại diện của tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với Iran và những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến điều gì đó rất tích cực cho tất cả các bên", ông Trump cho hay.

Bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, Iran chặn đứng nguồn cung cấp dầu mỏ, khí đốt và phân bón quan trọng cho nền kinh tế thế giới, trong khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đáp trả đối với cảng của Iran. Tính đến ngày 29/4, hơn 900 tàu thương mại đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư.

Hiện tại, giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng sau thông báo của ông Trump. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm xuống còn 106,34 USD vào lúc 6h03 (giờ Singapore) và giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 100,22 USD/thùng.