Chủ tịch Hà Nội: Thí điểm vùng phát thải thấp quy mô nhỏ, tích hợp chính sách hỗ trợ

Ngày 5/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Về các vấn đề cụ thể như môi trường, chuyển đổi phương tiện theo đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, có thể thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời, tích hợp các chính sách hỗ trợ để bảo đảm tính khả thi.

Liên quan triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Vũ Đại Thắng khẳng định đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với thành phố. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách để trình HĐND thành phố thông qua, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/6, kịp thời triển khai khi luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy tối đa các cơ chế phân cấp, phân quyền đã được Trung ương trao, chủ động đề xuất, xử lý công việc trong thẩm quyền, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu cấp bách trong thời gian tới là nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi), vào thực tiễn thông qua các chương trình hành động cụ thể, bảo đảm các lợi thế về thể chế được chuyển hóa thành kết quả, sản phẩm rõ nét, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn song hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý 2 phải đạt mức tăng trưởng khoảng trên 10%. Tuy nhiên, số liệu hiện nay cho thấy, nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt hơn thì rất khó hoàn thành kịch bản này”, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; xây dựng và đầu tư hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có mặt bằng.

Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư công, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đơn giá, hợp đồng, thủ tục để nhà thầu có thể triển khai thi công ngay, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, đổi mới phương thức xử lý công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Trong đó, các đơn vị cần mạnh dạn cải cách quy trình, giảm tối đa thủ tục trung gian. Một dự án không thể trải qua quá nhiều vòng thẩm định như hiện nay. Đồng thời, các đơn vị phải hướng tới cơ chế “một đầu mối, một quy trình”, rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai dự án.