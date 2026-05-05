Chọn xe máy điện, người dùng hưởng lợi kép: Tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm

(VTC News) -

Chi phí nhẹ gánh cho người dùng

Trước đây, gia đình anh Quảng (Hà Nội) phải đều đặn chi trả khoảng 1–1,5 triệu đồng mỗi tháng cho nhiên liệu và bảo dưỡng định kỳ cho 2 chiếc xe máy. Khoản chi này càng trở nên khó kiểm soát khi giá nhiên liệu biến động. Vì thế, quyết định chuyển sang xe máy điện giúp gia đình anh Quảng cắt giảm đáng kể ngân sách đi lại hằng tháng.

Hiện tại, gia đình anh đang sử dụng bộ đôi VinFast Feliz 2025 và Evo Grand. Với xe máy điện VinFast, anh được hưởng chính sách miễn phí sạc pin đến hết ngày 31/5/2027. Nhờ các trụ sạc công cộng V-Green ngay tại nơi làm việc, anh gần như không phát sinh chi phí “nhiên liệu” hằng ngày.

Trong khi đó, vợ anh thường hay sạc xe tại nhà nhưng chi phí cũng tiết kiệm rõ rệt. Để sạc đầy pin dung lượng 2.4 kWh trên chiếc Feliz 2025, anh thường chỉ tốn chưa tới 10.000 đồng mỗi lần sạc, theo giá điện sinh hoạt hiện hành.

“Mỗi tháng vợ tôi di chuyển khoảng 500 km, sạc điện chừng 4 lần. Tổng chi phí khoảng 40.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức hơn 500.000 đồng tiền xăng trước đây”, anh Quảng cho biết. Anh cũng nhấn mạnh thêm, xe điện không cần thay dầu, không phát sinh nhiều hạng mục bảo dưỡng định kỳ, nên bài toán tiết kiệm càng thuyết phục hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Nếu với người dùng gia đình, xe máy điện giúp giảm áp lực chi tiêu hằng tháng, thì với nhóm chạy dịch vụ, lợi ích kinh tế còn thể hiện rõ nét hơn qua từng ngày vận hành. Anh Nguyễn Quốc Huỳnh, một tài xế công nghệ tại Hà Nội, cho biết cuộc sống của anh “dễ thở” hơn hẳn từ khi đổi sang chiếc Feliz II.

“Từ khi chuyển sang xe điện, tôi vừa được miễn phí đổi pin, vừa được miễn phí thuê pin, lại vừa được miễn phí cả sạc pin, bây giờ ra đường chạy xe thu về gần như toàn bộ doanh thu”, anh Huỳnh nói.

“Thuốc giải” cho những đô thị nghẹt thở vì bụi mịn và tiếng ồn

Bên cạnh chi phí, nhiều chủ xe điện thừa nhận, một trong những lý do quan trọng thúc đẩy dùng xe điện là mong muốn chung tay vì môi trường.

“Mỗi khi tắc đường là hàng trăm động cơ thi nhau nổ máy tạo tiếng ồn, khói bụi khiến người đi đường mệt mỏi vô cùng. Nếu mỗi người không thay đổi thói quen di chuyển thì chính thế hệ con cháu phải gánh chịu hậu quả nặng nề”, chị Lan (TP.HCM) chia sẻ.

Thực tế, trong nhiều năm, Hà Nội và TP.HCM liên tục bị gọi tên trong danh sách những đô thị ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thường xuyên chạm ngưỡng trên 250 – mức “Rất có hại cho sức khỏe”. Theo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khí thải từ phương tiện giao thông đóng góp tới 15% lượng bụi mịn PM và 23% bụi đường.

Theo giới chuyên gia, các số liệu này cho thấy áp lực môi trường sẽ tiếp tục gia tăng nếu giao thông đô thị vẫn phụ thuộc lớn vào động cơ đốt trong. Giữa vòng vây của khói bụi và tiếng ồn, sự xuất hiện của xe máy điện không đơn thuần là một giải pháp công nghệ mới, xanh, sạch hơn, mà chính là “liều thuốc giải” cho chuyển đổi xanh.

“Xe điện không phát sinh khí thải tại chỗ, giảm được mật độ ô nhiễm trong khu vực đô thị vì đây là khu vực tập trung dân cư rất lớn”, TS Trần Hữu Minh, chuyên gia giao thông nhận định.

Bên cạnh việc làm sạch không khí, xe máy điện còn mang đến một đặc quyền: sự yên tĩnh. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy, khi xe máy điện thay thế hoàn toàn xe máy xăng, tỷ lệ tiếng ồn đạt ngưỡng quy chuẩn 70 dB(A) có thể tăng từ 12,2% lên 41,9%.

Với những lợi ích rõ rệt về chi phí, khí thải và tiếng ồn, xe máy điện đang trở thành lựa chọn góp phần nâng cao chất lượng sống cho gia đình và cộng đồng.

Hiện tại, khách hàng mua xe máy điện VinFast sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như: hỗ trợ 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”; hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe); mang xe xăng đổi lấy xe điện và nhận được thêm ưu đãi 5% giá trị xe. Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn phương án “Mua xe 0 đồng” - với 0 đồng vốn đối ứng, có thể nhận xe ngay và trả góp hàng tháng.