Iran tố Mỹ tấn công 2 xuồng chở khách, 5 người thiệt mạng

Mỹ bị nghi tấn công hai xuồng chở khách tại eo biển Hormuz chứ không phải các xuồng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) khi chúng cố gắng cản trở nhiệm vụ hộ tống tàu mắc cạn như phía Washington tuyên bố trước đó. Cuộc tấn công khiến 5 dân thường thiệt mạng.

Thông tin đưa ra ngày 5/4 cũng trái ngược với tuyên bố của Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ khi ông cho biết lực lượng CENTCOM đánh chìm 6 tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết con số thực tế là 7 chiếc thuyền.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ tàu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn nguồn tin cho biết thêm Tehran mở cuộc điều tra sau khi Mỹ tuyên bố tấn công tàu của IRGC. Báo cáo kết luận dù không có tàu nào của lực lượng này bị trúng đạn nhưng cuộc điều tra cho thấy lực lượng Mỹ "tấn công hai chiếc thuyền nhỏ chở người đang trên đường từ Khasab thuộc bờ biển Oman đến bờ biển Iran vào 4/5".

Cuộc tấn công phá hủy các thuyền và khiến 5 hành khách dân thường thiệt mạng. Phía Iran yêu cầu Mỹ “phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình”.

Hiện tại, quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến sự việc.

Bạo lực bùng phát trở lại trong bối cảnh ông Trump tìm cách mở lại eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này từ ngày 28/2. Chiến dịch của Mỹ có tên gọi "Dự án Tự do" đã làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Iran và Mỹ vào ngày, làm dấy lên lo ngại về việc tái bùng nổ xung đột.

Việc đóng cửa hành lang hàng hải quan trọng - nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung năng lượng của thế giới khiến giá dầu và phân bón tăng vọt trên toàn thế giới, đồng thời làm dấy lên lo ngại về cuộc suy thoái toàn cầu và tình trạng khẩn cấp lương thực.

Iran hiện đang khăng khăng đòi duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz và thu phí quá cảnh như khoản bồi thường cho sự tàn phá của Mỹ và Israel gây ra.