Xe điện Skoda Epiq chạy thử, có thể đi 430 km mỗi lần sạc

(VTC News) -

Skoda Epiq được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế mới mang tên "Modern Solid". Mẫu xe nổi bật với phần đầu xe phẳng, dải đèn định vị Volcano line và cụm đèn pha Matrix LED hình chữ T.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, các kỹ sư đã tối ưu thiết kế khí động học để xe đạt hệ số cản gió 0,275 Cd (chỉ số đo lực cản của không khí tác động lên xe; chỉ số này càng thấp xe càng lướt êm và tiết kiệm năng lượng). Xe được trang bị bộ mâm có kích thước tùy chọn từ 17 đến 19 inch.

Skoda Epiq dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2026.

Không gian bên trong xe đi theo phong cách tối giản. Các thông số vận hành được hiển thị qua màn hình kỹ thuật số 5,3 inch, hệ thống giải trí và điều khiển trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 13 inch.

Đáng chú ý, toàn bộ phần vải bọc ghế trên xe sử dụng vật liệu tái chế. Tùy theo từng phiên bản (Studio, Loft hoặc Suite), xe sẽ có các cấu hình nội thất khác nhau, từ việc phối màu xanh bạc hà đến sử dụng chất liệu giả da Techtona trên bảng táp-lô.

Skoda Epiq sử dụng nền tảng khung gầm MEB+ của tập đoàn Volkswagen dành cho dòng xe điện cỡ nhỏ, hệ dẫn động cầu trước. Xe cung cấp ba mức công suất động cơ, dao động từ 114 đến 207 mã lực.

Về pin, người dùng có thể lựa chọn hai mức dung lượng: 38,5 kWh hoặc 55 kWh. Phiên bản cao cấp nhất cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 430 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn thử nghiệm). Xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh DC công suất 133 kW, giúp tối ưu thời gian nạp năng lượng tại các trạm sạc công cộng.

Dù thuộc phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, Skoda Epiq vẫn được trang bị nhiều công nghệ an toàn thường thấy trên các dòng xe phân khúc cao. Mẫu SUV đô thị này được trang bị gói hỗ trợ lái Travel Assist 3.0, bao gồm các tính năng như nhận diện biển báo, đèn tín hiệu giao thông và camera toàn cảnh hỗ trợ đỗ xe. Về an toàn bị động, xe có 9 túi khí, bao gồm túi khí trung tâm đặt giữa hai ghế trước.

Xe có 9 túi khí, bao gồm túi khí trung tâm đặt giữa hai ghế trước.

Skoda dự kiến đưa Epiq vào sản xuất và thương mại hóa trong năm 2026. Mẫu xe được kỳ vọng sẽ có mức giá tương đương dòng xe chạy xăng Kamiq, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc xe điện giá rẻ toàn cầu.