Hơn 5.000 học sinh ở TP.HCM phải dừng ăn bán trú

Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận) vào cuối tháng 4, hơn 5.000 học sinh thuộc 4 trường trên địa bàn TP.HCM đã phải tạm dừng hoạt động bán trú. Việc tạm ngưng có thể kéo dài đến hết năm học 2025-2026 nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Cụ thể, tại trường Tiểu học Tân Hưng, hoạt động bán trú tạm dừng từ ngày 4/5. Phụ huynh được thông báo đón học sinh về nhà vào buổi trưa, đồng thời không tổ chức mang cơm đến trường nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh.

Trường hiện có hơn 1.300 học sinh, trong đó khoảng 1.000 em tham gia bán trú. Nhà trường cho biết thời điểm này trùng với giai đoạn ôn tập và thi cuối học kỳ II, việc dừng bán trú được đánh giá không gây xáo trộn lớn đến kế hoạch học tập.

Tương tự, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cũng triển khai phương án dạy học một buổi mỗi ngày kể từ ngày 4/5 do ngừng bán trú cho khoảng 1.300 học sinh.

Nhà trường điều chỉnh thời khóa biểu theo hướng tăng số tiết học buổi sáng từ 4 lên 5, kéo dài thời gian học đến khoảng 11h-11h20. Toàn bộ hoạt động ngoại khóa và các tiết học buổi chiều được tạm ngưng. Buổi chiều, học sinh tự ôn tập tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên, một số lớp được tổ chức phụ đạo vào sáng thứ bảy để đảm bảo tiến độ chương trình.

Ở bậc THCS, trường THCS Trần Quốc Tuấn cũng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động bán trú từ ngày 4/5 đến khi kết thúc năm học 2025-2026. Quyết định được đưa ra sau khi đơn vị cung cấp suất ăn đề nghị tạm ngưng phục vụ trong thời gian chờ kết quả kiểm tra liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm.

Cùng với đó, nhà trường thông báo áp dụng thời khóa biểu mới, yêu cầu phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón học sinh theo lịch học điều chỉnh.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP.HCM) xảy ra vào cuối tháng 4, khiến 25 trường hợp gồm 23 học sinh và 2 bảo mẫu phải nhập viện với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt.

Trong đó, một bệnh nhi từng diễn tiến nặng phải chống sốc, thở máy nhưng đã hồi phục; các trường hợp còn lại hiện sức khỏe ổn định và đang tiếp tục điều trị. Kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận một ca dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Trước vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực điều trị, đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Đồng thời, ngành y tế cần tăng cường phối hợp với ngành giáo dục trong đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, đẩy mạnh truyền thông và sớm công khai kết quả điều tra theo quy định.