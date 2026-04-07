Lộ diện cổ vật gốm nghìn năm dưới đáy sông Hương

Gần 7000 cổ vật gốm sứ, có loại niên đại thời tiền Sa Huỳnh (cách nay 2500 - 3000) được mò lên dưới lòng sông Hương và được GS.TS Thái Kim Lan cất công sưu tầm.
Bảo tàng Gốm cổ sông Hương được cấp phép hoạt động từ ngày 09/12/2021 theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).
Ngày 17/4/2022, Bảo tàng Gốm cổ sông Hương chính thức mở cửa đón khách tham quan tại số 120 Nguyễn Phúc Nguyên (phường Kim Long, TP Huế). Đây là bảo tàng ngoài công lập thứ 3 ở TP Huế, sau Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (thành lập năm 2012) và Bảo tàng Thêu XQ (thành lập năm 2016).
