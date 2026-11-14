HLV Kyrgyzstan đặc biệt chú ý đến Đình Bắc trước trận gặp tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tối 14/11, đội tuyển Kyrgyzstan giành chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Dù có được kết quả thuận lợi, huấn luyện viên Urmat Abdukaimov thừa nhận các học trò vẫn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục trước trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Theo chiến lược gia này, thời tiết có độ ẩm cao khiến các cầu thủ Kyrgyzstan gặp khó khăn trong việc duy trì thể lực và kiểm soát bóng. Đội bóng Trung Á nhiều lần để mất quyền kiểm soát, tạo điều kiện cho đối phương tổ chức phản công.

HLV Abdukaimov cho rằng Kyrgyzstan cần cải thiện khả năng giữ bóng khi triển khai tấn công, đồng thời tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra, nhất là từ các tình huống cố định.

HLV Urmat Abdukaimov. (Ảnh: VFF)

Ông nhận xét đội tuyển Việt Nam sở hữu đội hình chất lượng, có khả năng tổ chức tấn công và phòng ngự tốt. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với Kyrgyzstan.

Đáng chú ý, HLV Abdukaimov tiết lộ ông đã tham khảo ý kiến của trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, người đang khoác áo CLB Thanh Hóa tại V.League, để có thêm thông tin về bóng đá Việt Nam.

Theo ông, Abdurakhmanov hiểu rõ môi trường thi đấu tại Việt Nam, đang duy trì phong độ ổn định và giữ vai trò đội trưởng của Thanh Hóa. HLV Abdukaimov cũng đánh giá V.League là giải đấu có chất lượng chuyên môn tốt, đồng thời xem sự góp mặt của Abdurakhmanov là lợi thế đối với đội tuyển Kyrgyzstan.

Khi được đề nghị lựa chọn cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng nhất, HLV Abdukaimov nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. Ông dành lời khen cho chân sút này và nhận định đây là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Kyrgyzstan nhận thấy đội tuyển Việt Nam đang có những điều chỉnh về nhân sự, tạo điều kiện để nhiều gương mặt trẻ thể hiện khả năng. Dù vậy, ông khẳng định Kyrgyzstan không thể chủ quan và cần chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn giành kết quả tốt.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây cũng là lượt trận cuối cùng của giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.