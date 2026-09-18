Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines 13h30 ngày 18/9, ASIAD 2026

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV6.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu ASIAD 2026. Trận U23 Việt Nam đối đầu với U23 Philippines ngày 18/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTVgo từ Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines được phát sóng trực tiếp trên VTV6.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam và U23 Philippines được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.

Link VTV trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam và U23 Philippines (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp U23 Việt Nam và U23 Philippines trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 dù chiếm ưu thế và tung ra tới 27 cú dứt điểm. Kết quả này cho thấy khâu tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề cần cải thiện. Dù vậy, một điểm trước U23 Kuwait chưa khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi và cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần một chiến thắng trước Philippines để củng cố cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết.

Điểm tích cực nằm ở khả năng tổ chức lối chơi của U23 Việt Nam. Thanh Nhàn cùng đồng đội phối hợp khá mạch lạc, triển khai nhiều phương án tấn công và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Trong khi đó, U23 Philippines khởi đầu giải đấu bằng thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Hàng phòng ngự của đội bóng này để lộ nhiều khoảng trống và thường xuyên gặp khó trước sức ép của đối phương. U23 Philippines còn chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ phòng ngự Muens bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận đầu tiên.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam và U23 Philippines nhanh nhất.