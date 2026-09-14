Xác định đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

(VTC News) -

Sáng 14/9, U23 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân tại bảng C. Ban huấn luyện tổ chức buổi họp chuyên môn, cùng các cầu thủ nghiên cứu băng hình, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ và thống nhất những phương án chiến thuật cho từng tình huống.

Trong buổi họp, toàn đội cũng tiến hành bầu Ban cán sự. Phạm Lý Đức nhận được sự tín nhiệm để đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam. Ba cầu thủ Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn được lựa chọn làm đội phó.

Theo kế hoạch, chiều 14/9, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bước vào buổi tập cuối cùng trước trận đấu đầu tiên. Toàn đội cũng sẽ đến tham quan sân Nagoya City Minato, nơi diễn ra các trận đấu thuộc bảng C.

Ban cán sự đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 20. (Ảnh: VFF)

Các đội không được bố trí tập trên sân thi đấu chính nhằm đảm bảo chất lượng mặt cỏ. Vì vậy, chuyến tham quan là cơ hội để U23 Việt Nam quan sát điều kiện sân bãi, làm quen với không gian thi đấu và hoàn tất những bước chuẩn bị cần thiết trước khi chính thức tranh tài.

Tại cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi để hoàn tất quá trình chuẩn bị tại Nagoya (Nhật Bản). Nhà cầm quân này đánh giá cao điều kiện sinh hoạt, tập luyện cũng như công tác tổ chức của nước chủ nhà.

“Đây là một thành phố rất xinh đẹp và sạch sẽ. Chúng tôi cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức chu đáo của ban tổ chức, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho đến sân bãi tập luyện”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Nagoya hiện có nền nhiệt khá cao kèm độ ẩm lớn. Tuy nhiên, theo HLV Đinh Hồng Vinh, yếu tố thời tiết không ảnh hưởng nhiều đến khả năng thích nghi của các cầu thủ Việt Nam.

“Thực tế, điều kiện thời tiết tại Nagoya khá tương đồng với thời tiết hiện tại ở Việt Nam khi cũng đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là trở ngại lớn đối với việc thích nghi của toàn đội”, ông cho biết.

Chia sẻ về mục tiêu tại ASIAD 2026, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam hướng tới việc đi xa nhất có thể, nhưng trước mắt là nhiệm vụ vượt qua vòng bảng.

“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.