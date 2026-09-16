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Xuất bản ngày 16/09/2026 07:28 AM
Xuất bản ngày 16/09/2026 07:28 AM

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của đội tuyển Việt Nam.

Môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 15/9. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu và bảng xếp hạng môn bóng đá nam ASIAD 2026, kết quả trận đấu và vị trí các đội tuyển (trong đó có Việt Nam).

U23 Việt Nam hoà 1-1 U23 Kuwait trong trận mở màn ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam hoà 1-1 U23 Kuwait trong trận mở màn ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026

BẢNG A
XH
Đội
BT
BB
Đ
1
U23 Hong Kong (Trung Quốc)
0
0
0
0
2
U23 Nhật Bản
0
0
0
0
3
U23 Kyrgyzstan
0
0
0
0
4
U23 Thái Lan
0
0
0
0
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
BẢNG B
XH
Đội
BT
BB
Đ
1
U23 Trung Quốc
0
0
0
0
2
U23 Iran
0
0
0
0
3
U23 Triều Tiên
0
0
0
0
4
U23 UAE
0
0
0
0
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
BẢNG C
XH
Đội
BT
BB
Đ
1
U23 Uzbekistan
1
5
1
3
2
U23 Kuwait
1
1
1
1
3
U23 Việt Nam
1
1
1
1
4
U23 Philippines
1
1
5
0
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
BẢNG D
XH
Đội
BT
BB
Đ
1
U23 Hàn Quốc
1
4
1
3
2
U23 Ả Rập Xê Út
0
0
0
0
3
U23 Qatar
1
1
4
0
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026
Thứ Ba, 15/09/2026
13:30
Sân Nagoya
Uzbekistan
VS
Philippines
Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Việt Nam
VS
Kuwait
Bảng C
17:30
Sân Mizuho
Qatar
VS
Hàn Quốc
Bảng D
Thứ Tư, 16/09/2026
12:00
Sân Wave Kariya
UAE
VS
Iran
Bảng B
14:00
Sân Toyota
Thái Lan
VS
Kyrgyzstan
Bảng A
17:00
Sân Wave Kariya
Trung Quốc
VS
Triều Tiên
Bảng B
17:30
Sân Toyota
Nhật Bản
VS
Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng A
Thứ Sáu, 18/09/2026
13:30
Sân Nagoya
Philippines
VS
Việt Nam
Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Kuwait
VS
Uzbekistan
Bảng C
17:30
Sân Nagoya
Ả Rập Xê Út
VS
Qatar
Bảng D
Chủ Nhật, ngày 20/09/2026
12:00
Sân Wave Kariya
Iran
VS
Trung Quốc
Bảng B
14:00
Sân Toyota
Hong Kong (Trung Quốc)
VS
Thái Lan
Bảng A
19:00
Sân Wave Kariya
Triều Tiên
VS
UAE
Bảng B
19:30
Sân Toyota
Kyrgyzstan
VS
Nhật Bản
Bảng A
Thứ Ba, 22/09/2026
12:00
Sân Nagoya
Philippines
VS
Kuwait
Bảng C
12:00
Sân Nagoya
Việt Nam
VS
Uzbekistan
Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Hàn Quốc
VS
Ả Rập Xê Út
Bảng D

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG CỦA U23 VIỆT NAM
Thứ BA, 15/09/2026
17:00
Sân Nagoya City Minato Soccer
Việt Nam
VS
Kuwait
Bảng C
Thứ Sáu, 18/09/2026
13:30
Sân Nagoya City Minato Soccer
Việt Nam
VS
Philippines
Bảng C
Thứ Ba, 22/09/2026
12:00
Sân Nagoya City Mizuho
Việt Nam
VS
Uzbekistan
Bảng C

Thể thức thi đấu bóng đá nam ở ASIAD 2026

ASIAD 2026 có 15 đội dự môn bóng đá nam, chia thành 4 bảng đấu. Ba bảng A, B và C có 4 đội, trong khi bảng D chỉ còn 3 đội.

Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng đấu giành quyền vào tứ kết. Đáng chú ý, giải không tổ chức vòng 1/8, vì vậy 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Xem trực tiếp bóng đá nam ASIAD 2026 trên kênh nào?

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp bóng đá nam ASIAD 2026 có thể truy cập website tại địa chỉ vtvgo.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Link VTVgo trực tiếp bóng đá nam ASIAD 2026 (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp bóng đá nam ASIAD 2026 trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website vtvgo.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng VTVgo từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trên trận đấu.

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