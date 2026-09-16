Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

(VTC News) -

Môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 15/9. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu và bảng xếp hạng môn bóng đá nam ASIAD 2026, kết quả trận đấu và vị trí các đội tuyển (trong đó có Việt Nam).

U23 Việt Nam hoà 1-1 U23 Kuwait trong trận mở màn ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026

Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026

Thể thức thi đấu bóng đá nam ở ASIAD 2026

ASIAD 2026 có 15 đội dự môn bóng đá nam, chia thành 4 bảng đấu. Ba bảng A, B và C có 4 đội, trong khi bảng D chỉ còn 3 đội.

Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng đấu giành quyền vào tứ kết. Đáng chú ý, giải không tổ chức vòng 1/8, vì vậy 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Xem trực tiếp bóng đá nam ASIAD 2026 trên kênh nào?

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp bóng đá nam ASIAD 2026 có thể truy cập website tại địa chỉ vtvgo.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Link VTVgo trực tiếp bóng đá nam ASIAD 2026 (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp bóng đá nam ASIAD 2026 trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website vtvgo.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng VTVgo từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trên trận đấu.