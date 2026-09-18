Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Philippines: Tinh chỉnh hàng công

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với U23 Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản).

U23 Việt Nam phải thắng, thậm chí là tạo ra cách biệt tỷ số lớn nhất có thể để tăng khả năng cạnh tranh suất đi tiếp. Do đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cần tinh chỉnh hàng tấn công.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Philippines

U23 Việt Nam vận hành trơn tru trong phần lớn công đoạn ở trận hòa U23 Kuwait 1-1. Do đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh không cần lo ngại nhiều về việc vá lỗ hổng trong hệ thống. U23 Việt Nam có thể chỉ điều chỉnh một số chi tiết trong đội hình nhằm tính toán thể lực và tối ưu hàng công.

U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Cao Văn Bình không phải làm việc nhiều ở trận gặp U23 Kuwait nhưng vẫn rất chắc chắn để cản phá những mối đe dọa thỉnh thoảng xuất hiện. Các trung vệ Lý Đức, Nguyên Hoàng và Đức Anh cũng chơi ổn.

Tuyến tiền vệ là khu vực ổn định nhất của U23 Việt Nam trong hơn 1 năm qua. Minh Phúc, Quốc Cường, Xuân Bắc và Phi Hoàng là những lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Họ vẫn làm tốt trong việc kiểm soát và tạo ra sức ép cho đối thủ.

Sự chú ý của người hâm mộ dồn vào hàng tiền đạo sau khi U23 Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận ra quân. Trước U23 Kuwait, HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng bộ 3 Quốc Việt, Thanh Nhàn và Lê Phát. Trong đó, Quốc Việt có vẻ không hợp khi đấu với những đối thủ phòng ngự lùi sâu. Cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt, tạo đột biến là Văn Thuận có thể được trao cơ hội thay thế.

Dự đoán đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Philippines Thủ môn: Cao Văn Bình Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Thuận.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines

U23 Việt Nam chơi tốt nhưng không có kết quả tương xứng trong trận ra quân gặp U23 Kuwai. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kiểm soát trận đấu, phối hợp ăn ý và tạo ra nhiều cơ hội theo các bài tấn công đa dạng.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam chỉ có thể rời sân với một điểm sau trận hòa 1-1. Sự phung phí cơ hội là nguyên nhân lớn nhất. Ảnh hưởng của trời mưa, cảm giác bóng chưa tốt, sự thiếu quyết đoán ở nhịp xử lý quyết định khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể chuyển hóa sức ép và cơ hội thành bàn thắng.

Cục diện bảng đấu vì thế trở nên phức tạp hơn đối với U23 Việt Nam. Họ cần thắng đậm U23 Philippines để tích lũy điểm và chỉ số phụ trước khi bước vào trận đấu khó nhất gặp U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối.

U23 Philippines từng gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 năm ngoái nhờ khả năng phòng ngự, chống chịu sức ép.

Đội bóng này không thể hiện được sự chắc chắn của hàng thủ ở trận thua đậm U23 Uzbekistan do phải chơi thiếu người từ sớm. Tuy nhiên, khi có đầy đủ lực lượng và trải qua 1 trận đấu để bắt nhịp, U23 Philippines có thể sẽ hiệu quả hơn và tạo ra thách thức lớn hơn cho hàng công đối thủ.