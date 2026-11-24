(VTC News) -

Trận U17 Costa Rica đấu với U17 Ireland diễn ra lúc 19h30 ngày 24/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng I FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Costa Rica vs U17 Ireland trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Costa Rica đấu với U17 Ireland ngày 24/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Costa Rica vs U17 Ireland được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Costa Rica vs U17 Ireland hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Costa Rica đấu với U17 Ireland được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Costa Rica đấu với U17 Ireland (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-costa-rica-u17-cong-hoa-ireland-6b03b881cc5460265fed1f98?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Costa Rica đấu với U17 Ireland trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Costa Rica vs U17 Ireland

U17 Ireland không có khởi đầu thuận lợi tại U17 World Cup 2026 khi nhận thất bại 1-2 trước U17 Brazil. Tuy nhiên, đây không phải là kết quả quá đáng lo ngại bởi đại diện Nam Mỹ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng I. Cơ hội giành vé vào vòng loại trực tiếp vẫn rộng mở với thầy trò HLV John Cotter khi hai đối thủ còn lại là U17 Costa Rica và U17 Tanzania không quá vượt trội về thực lực.

Với thể thức cho phép hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đi tiếp, U17 Ireland hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng nếu giành được 4 điểm trong hai lượt trận còn lại.

Trong khi đó, U17 Costa Rica có được điểm số đầu tiên sau trận hòa với U17 Tanzania ở ngày ra quân. Tuy nhiên, kết quả này để lại không ít tiếc nuối cho đại diện khu vực CONCACAF. Dù sớm tạo ra lợi thế dẫn trước 2 bàn khi trận đấu chưa trôi qua 20 phút, U17 Costa Rica lại không thể duy trì thế trận và để đối phương san bằng tỷ số.