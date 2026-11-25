(VTC News) -

Đêm 24/11, lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 khép lại với 11 đội tuyển sớm giành quyền đi tiếp. Trong số này có U17 Mali, đối thủ của U17 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng G ngày 26/11.

Danh sách 11 đội tuyển vượt qua vòng bảng được FIFA xác nhận gồm U17 Hàn Quốc, U17 Hy Lạp, U17 Uruguay, U17 Italy, U17 Tây Ban Nha, U17 Mali, U17 Venezuela, U17 Serbia, U17 Mexico, U17 Brazil và U17 Colombia.

U17 Tây Ban Nha ghi 20 bàn sau 2 trận đấu. (Ảnh: Reuters)

U17 Hàn Quốc (bảng B) là đội đầu tiên giành quyền đi tiếp sau hai chiến thắng trước đối thủ Uganda và New Caledonia. Các đội tuyển U17 Hy Lạp, U17 Uruguay, U17 Italy và U17 Tây Ban Nha cũng có màn trình diễn thuyết phục. Đáng chú ý, Tây Ban Nha toàn thắng hai trận với hiệu số bàn thắng bại lên tới +20, trong đó có chiến thắng 15-0 trước U17 Fiji.

Cục diện hai bảng K và L sớm ngã ngũ trong cuộc đua giành suất đi tiếp. Tại bảng L, U17 Colombia và U17 Serbia toàn thắng, đẩy đại diện châu Á là U17 Nhật Bản xuống vị trí thứ ba với 0 điểm. Tại bảng K, U17 Mexico và U17 Venezuela cũng sớm giành vé vào vòng trong.

Ở bảng G - bảng đấu có U17 Việt Nam, U17 Mali toàn thắng trước U17 New Zealand và U17 Bỉ để giành quyền vượt qua vòng bảng sớm nhất. Đại diện châu Phi cũng chính là đối thủ của U17 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội cần chiến thắng để đảm bảo suất vào vòng 1/16.

Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn có thể đi tiếp nếu hòa U17 Mali. Dù vậy, nếu chỉ giành 1 điểm, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam phụ thuộc vào kết quả của các đội tuyển khác.

U17 World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự, được chia thành 12 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.