(VTC News) -

Tối 26/11, thêm 14 đội bóng khác ở nhiều bảng đấu chính thức giành quyền vào vòng 1/16 FIFA World Cup 2026 gồm: U17 Uganda, U17 Pháp, U17 Ả Rập Xê Út, U17 Ai Cập, U17 Australia, U17 Argentina, U17 Mozambique, U17 Bỉ, U17 Croatia, U17 Cộng hòa Dominica, U17 Ecuador, U17 Maroc, U17 Senegal, U17 Trung Quốc, U17 Tajikistan.

Ở bảng G có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam, chiến thắng thuyết phục trước U17 New Zealand giúp U17 Bỉ giành vé với tư cách nhì bảng. U17 Việt Nam xếp thứ ba nhưng bị loại do chắc chắn không nằm trong nhóm đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. U17 Việt Nam đang xếp thứ 9 trong danh sách các đội thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng trong nhóm xếp trên có 3 đội mới thi đấu 2 trận đã nhiều điểm hơn thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Trung Quốc (áo vàng) giành vé đi tiếp.

Trước đó, đã có 11 đội bóng vượt qua vòng bảng gồm: U17 Hàn Quốc, U17 Hy Lạp, U17 Uruguay, U17 Ý, U17 Tây Ban Nha, U17 Mali, U17 Venezuela, U17 Serbia, U17 Mexico, U17 Brazil, U17 Colombia.

Italy, Hàn Quốc, Hy Lạp và Tây Ban Nha là các quốc gia giành trọn vẹn 3 chiến thắng sau vòng bảng. Tại bảng D, Pháp, Ả Rập Xê Út và Uruguay đều có được 6 điểm và lần lượt chia nhau 3 vị trí đầu bảng, đi tiếp vào vòng 1/32. Uruguay cũng dẫn đầu nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

U17 Trung Quốc rơi vào bảng đấu “tuy khó mà dễ”. Họ thua đậm Tây Ban Nha nhưng cầm hòa được Maroc trước khi đánh bại Fiji để đi tiếp với 4 điểm.

Hành trình của U17 Việt Nam khép lại sau trận thua 0-2 trước Mali. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland ghi được 5 bàn thắng, để thua 8 bàn và có được 1 điểm.

U17 World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự, được chia thành 12 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.