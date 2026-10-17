Link xem trực tiếp bóng đá Thanh Hoá vs Nam Định 17h ngày 17/10, giải V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Nam Định diễn ra lúc 17h ngày 17/10 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận đấu thuộc vòng 4 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thanh Hóa và Nam Định trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thanh Hóa đấu với Nam Định được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Thanh Hóa đấu với Nam Định có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và Nam Định được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thanh Hóa và Nam Định hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thanh Hóa đấu với Nam Định được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thanh Hóa vs Nam Định (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thanh-hoa-thep-xanh-nam-dinh-6acf23d959ae8c7d6088e244

Để xem trực tiếp trận đấu Thanh Hóa vs Nam Định trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hóa bước vào vòng 4 V.League 2026-2027 sau khi giành 6 điểm ở 3 trận đầu tiên. Đội bóng xứ Thanh lần lượt đánh bại Đà Nẵng 3-2, để thua Ninh Bình 1-2 và vượt qua Hải Phòng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray. Thành tích này giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc tiếp đón Nam Định.

Ở chiều ngược lại, Nam Định chưa đáp ứng kỳ vọng khi chỉ thu về 4 điểm sau 3 vòng đấu và nhận 6 bàn thua. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt còn chịu tổn thất về lực lượng khi Ezequiel và Văn Kiên vắng mặt vì án treo giò, trong khi tiền đạo Xuân Son chưa bình phục chấn thương.

Kết quả trên phần nào vượt ngoài kỳ vọng khi Thanh Hóa từng bị nhận định sẽ phải đối mặt với cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn duy trì tinh thần thi đấu quyết tâm và cho thấy khả năng cạnh tranh trước nhiều đối thủ.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Thanh Hóa vs Nam Định nhanh nhất.