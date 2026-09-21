Hoàng Anh Gia Lai tiếp quản đội bóng nữ từng gây sốt mạng xã hội

(VTC News) -

Chiều 21/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Gia Lai tổ chức chuyển giao thành công Đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa cho Công ty cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đó, UBND xã Đak Đoa thống nhất để Công ty cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, nhằm duy trì, phát triển phong trào bóng đá nữ, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện cho các vận động viên được tập luyện, thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, quốc gia và các giải đấu phù hợp.

Việc tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng được thực hiện trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của vận động viên; duy trì lực lượng vận động viên bóng đá nữ của xã; đồng thời góp phần tạo nguồn vận động viên bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh và tham gia các giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao tặng Bằng khen cho các vận động viên Đội Bóng đá nữ Đắk Đoa vì đã có thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I năm 2026.

“Đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa tuy không giành chức vô địch nhưng đây là một đội bóng đặc biệt và hoàn hảo. Địa phương và doanh nghiệp cam kết sẽ đồng hành cùng các vận động viên và đội bóng vì màu cờ sắc áo của Gia Lai”, ông Phạm Anh Tuấn phát biểu.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen và màu áo mới cho đội bóng đã nữ xã Đắk Đoa.

Thời gian qua, đội bóng đá nữ Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) được biết đến là một hiện tượng đặc biệt và đầy cảm hứng của thể thao phong trào vùng Tây Nguyên.

Thành phần chủ yếu của đội là các cô gái người dân tộc thiểu số Bahnar, Jrai đang sinh sống, làm nông nghiệp hoặc kinh doanh tự do tại địa phương.

Dù không qua đào tạo bài bản chuyên nghiệp, các cầu thủ Đắk Đoa lại sở hữu nền tảng thể lực dồi dàolối chơi mộc mạc nhưng cống hiến, đầy tốc độ và tinh thần đoàn kết cao độ.

Điểm tựa lớn nhất của đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa chính là sự ủng hộ nhiệt thành từ cộng đồng địa phương và niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của các nữ cầu thủ. Nhờ đó Đội bóng đã liên tục khẳng định vị thế sức mạnh hàng đầu tại các giải đấu phong trào toàn tỉnh Gia Lai và khu vực.

Thành tích nổi bật gần đây nhất, đội bóng đá nữ Đắk Đoa đã giành giải Nhì tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026.

Tại giải đấu này, các cô gái Đắk Đoa đã thể hiện phong độ áp đảo, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước lên đấu trường bóng đá nữ chuyên nghiệp.

Hình ảnh những người phụ nữ Tây Nguyên ngày thường gắn bó với nương rẫy, khi khoác lên mình màu áo quê hương lại thi đấu lăn xả, rạng rỡ niềm vui chiến thắng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần thể thao và sự tự tin của phụ nữ vùng cao.