Cập nhật tỷ số Hoàng Anh Gia Lai 1-0 Sông Lam Nghệ An, vòng 6 V.League

(VTC News) -

HAGL 1-0 SLNA Minh Tâm 7'

Trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 17h ngày 3/10 trên sân vận động Pleiku. Cả 2 câu lạc bộ đều không có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. SLNA vừa thay huấn luyện viên trưởng, trong khi HAGL là đội duy nhất chưa ghi bàn ở V.League 2025-2026.

Đội hình HAGL đấu với Sông Lam Nghệ An

HAGL: Trần Trung Kiên (25), Đinh Quang Kiệt (5), Nguyễn Thanh Nhân (7), Marciel (10), Võ Đình Lâm (11), Nguyễn Minh Tâm (12), Nguyễn Văn Triệu (15), Hoàng Vĩnh Nguyên (23), Jairo Rodrigues (33), Phan Du Học (66), Ryan Hà (77).

SLNA: Cao Văn Bình (1), Vương Văn Huy (2), Michael Olaha (7), Nguyễn Quang Vinh (16), Phan Bá Quyền (19), Ngô Văn Lương (20), Hồ Văn Cường (30), Hồ Khắc Ngọc (32), Hoàng Văn Khánh (55), Julian Justin (62), Carlos Renteria (77).

Xem trực tiếp HAGL vs SLNA trên kênh nào?

Trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 17h hôm nay 3/10, được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn. Ngoài ra, khán giả có thể xem trực tiếp trận đấu HAGL vs SLNA trên VTV5 hoặc kênh bóng đá trực tuyến của MyTV, TV360, SCTV. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.