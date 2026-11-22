Cập nhật tỷ số trực tiếp Liverpool vs Man Utd●Ngoại hạng AnhLiverpool0-0Man UtdĐANG CẬP NHẬT
Thông tin trận đấu Man Utd vs Liverpool
Liverpool đấu với Man Utd trong khuôn khổ vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh trên sân (Anfield). Cuộc đọ sức này thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ khi Man Utd chính thức ra mắt huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina có trận đấu đầu tiên trong màu áo mới, chỉ vài ngày sau khi chia tay đội tuyển quốc gia Mỹ.
Man Utd ở trong tình cảnh khó khăn khi mới chỉ có 8 điểm sau 10 trận và tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng - nằm trong nhóm phải xuống chơi ở Championship. Dĩ nhiên, không ai tin rằng Man Utd phải xuống hạng nhưng màn trình diễn như vậy không thể chấp nhận với đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.
Đây cũng là lý do khiến ông Michael Carrick phải nhường lại chiếc ghế nóng cho người kế nhiệm Pochettino. Phong độ của Quỷ đỏ sa sút không phanh ở nhiều vị trí, ngay cả đội trưởng Bruno Fernandes cũng chơi không đạt yêu cầu. Nhưng mục tiêu của Pochettino vẫn là 3 điểm trong trận derby nước Anh.
Bên kia chiến tuyến, phong độ của Liverpool không xuất sắc nhưng họ vẫn nằm trong nhóm đầu bảng. Việc đánh bại Man Utd không phải mục tiêu xa vời. Đội chủ nhà sẽ cẩn trọng trước đối thủ đang có được luồng sinh khí mới trên băng ghế huấn luyện.
Link xem trực tiếp Man Utd vs Liverpool
FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Liverpool đấu với Man Utd được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.
Khán giả xem trực tiếp Liverpool đấu với Man Utd có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.
Thông tin link xem trực tiếp Liverpool đấu với Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Liverpool đấu với Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/liverpool-manchester-united-6afbfe059209f7909f780dd6
Để xem trực tiếp trận Liverpool đấu với Man Utd trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu
Pochettino xử sao với cầu thủ bị fan MU la ó?
Diogo Dalot rời sân giữa tiếng la ó ở Old Trafford, còn Patrick Dorgu, người vào thay anh, góp dấu giày vào cả hai bàn giúp MU thoát thua Aston Villa.
Newcastle hòa Arsenal 2-2: Odegaard mắc sai lầm, Madueke giải cứu
Sáng 22/11, Newcastle United hòa Arsenal với tỷ số 2-2 ở vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh.
Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 11, bảng xếp hạng mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 11 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
Haaland lại tịt ngòi, Man City hòa Fulham 1-1
Cập nhật tỷ số Man City vs Fulham mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Man City đấu Fulham thuộc vòng 11 Ngoại Hạng Anh hôm nay.
Cầu thủ qua đời năm 20 tuổi xuất hiện trong bài giảng đặc biệt cho U17 Việt Nam
FIFA cảnh báo U17 Việt Nam về căn bệnh nguy hiểm từng cướp đi sinh mạng của cầu thủ 20 tuổi trong buổi chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh lý.
Phong cách Pochettino là 'ác mộng' của cầu thủ Man Utd?
Mauricio Pochettino nổi tiếng với những buổi tập thể lực khắc nghiệt và yêu cầu kỷ luật nghiêm ngặt, điều này có thể là thử thách lớn với các cầu thủ Man Utd.
Bình luận