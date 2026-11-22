Liverpool đấu với Man Utd trong khuôn khổ vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh trên sân (Anfield). Cuộc đọ sức này thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ khi Man Utd chính thức ra mắt huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina có trận đấu đầu tiên trong màu áo mới, chỉ vài ngày sau khi chia tay đội tuyển quốc gia Mỹ.

Man Utd ở trong tình cảnh khó khăn khi mới chỉ có 8 điểm sau 10 trận và tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng - nằm trong nhóm phải xuống chơi ở Championship. Dĩ nhiên, không ai tin rằng Man Utd phải xuống hạng nhưng màn trình diễn như vậy không thể chấp nhận với đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Man Utd rất cần chiến thắng trước Liverpool.

Đây cũng là lý do khiến ông Michael Carrick phải nhường lại chiếc ghế nóng cho người kế nhiệm Pochettino. Phong độ của Quỷ đỏ sa sút không phanh ở nhiều vị trí, ngay cả đội trưởng Bruno Fernandes cũng chơi không đạt yêu cầu. Nhưng mục tiêu của Pochettino vẫn là 3 điểm trong trận derby nước Anh.

Bên kia chiến tuyến, phong độ của Liverpool không xuất sắc nhưng họ vẫn nằm trong nhóm đầu bảng. Việc đánh bại Man Utd không phải mục tiêu xa vời. Đội chủ nhà sẽ cẩn trọng trước đối thủ đang có được luồng sinh khí mới trên băng ghế huấn luyện.