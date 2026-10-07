Link xem trực tiếp bóng đá Argentina vs Benin 6h ngày 7/10

(VTC News) -

Trận giao hữu giữa Argentina và Benin trên sân Estadio Mas Monumental mang ý nghĩa đặc biệt khi được xem là dịp tri ân Lionel Messi trong chặng cuối sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Trận đấu diễn ra lúc 6h ngày 7/10, được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Xem trực tiếp Argentina và Benin trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina. Trận Argentina đấu với Benin được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Người xem có thể truy cập TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Argentina và Benin được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Link TV360 trực tiếp Argentina và Benin hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Argentina đấu với Benin được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Argentina vs Benin (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458

Để xem trực tiếp Argentina đấu với Benin trên máy tính, khán giả truy cập website TV360 (tv360.vn) bằng trình duyệt Internet hoặc mở ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Argentina và Benin

Trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha đánh dấu lần cuối Lionel Messi góp mặt trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, trước khi khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ, siêu sao 39 tuổi vẫn còn một lần ra sân đặc biệt trong cuộc đối đầu Benin.

Màn so tài với đại diện châu Phi mang nhiều ý nghĩa hơn một trận giao hữu thông thường. Đây được xem là đêm chia tay dành cho Messi, cơ hội để người hâm mộ Argentina tri ân một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nước này trước khi anh chính thức rời đội tuyển.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Benin vẫn có những yếu tố khiến Argentina phải thận trọng. Đại diện châu Phi vừa đánh bại Mauritania 2-1 ở vòng loại AFCON và thường lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn, ưu tiên giữ cự ly đội hình trước khi tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công.

Tuy nhiên, khả năng chịu sức ép của Benin vẫn là dấu hỏi. Trận thua đậm 1-5 trước Togo hồi tháng 6 cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng này dễ bộc lộ khoảng trống khi đối phương đẩy cao tốc độ, liên tục luân chuyển bóng và kéo giãn đội hình.