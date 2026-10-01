Messi nhận bằng tiến sĩ danh dự trước trận chia tay đội tuyển Argentina

(VTC News) -

Đại học Buenos Aires (UBA) thông báo trao bằng tiến sĩ danh dự cho Lionel Messi nhằm ghi nhận sự nghiệp thể thao và những đóng góp của anh cho đất nước. Đây được đánh giá là danh hiệu danh dự cao quý nhất của UBA, dự kiến được trao trước trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia của Messi tại sân Monumental ở Buenos Aires ngày 6/10.

Hội đồng cấp cao của UBA nhất trí thông qua quyết định trao danh hiệu này, đồng thời nhấn mạnh sự nghiệp của Messi là “một tấm gương về sự xuất sắc, lòng kiên trì, sự khiêm tốn và tinh thần đạo đức”.

“Messi là tấm gương và đại sứ của văn hóa đại chúng cũng như bản sắc dân tộc của chúng ta”, thông cáo của trường dẫn lời Hiệu trưởng Ricardo Gelpi.

Lionel Messi được Đại học Buenos Aires (UBA) thông báo trao bằng tiến sĩ danh dự. (Ảnh: AP)

Ngày 31/8, Lionel Messi đăng tải tâm thư thông báo quyết định chia tay đội tuyển Argentina trên trang Instagram cá nhân. Ngôi sao sinh năm 1987 cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ trận chung kết trước khi đi đến lựa chọn khó khăn này.

Lionel Messi khép lại sự nghiệp quốc tế với hàng loạt cột mốc đáng nhớ sau hơn 20 năm gắn bó với màu áo đội tuyển Argentina. Kể từ trận ra mắt đội tuyển ngày 17/8/2005, siêu sao sinh năm 1987 từng bước thiết lập nhiều kỷ lục, trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất và ghi nhiều bàn nhất lịch sử “La Albiceleste”. Messi có tổng cộng 198 lần ra sân, ghi 116 bàn cho đội tuyển Argentina.

Khoảnh khắc rực rỡ nhất trong hành trình của Messi cùng Argentina đến tại World Cup 2022, khi anh cùng các đồng đội giành chức vô địch thế giới sau nhiều năm chờ đợi. Trước và sau thành tích này, “El Pulga” còn góp công lớn giúp đội tuyển đăng quang Copa America 2021, 2024 và giành Finalissima 2022.