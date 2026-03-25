Liên tiếp các ca nhồi máu cơ tim nguy kịch, bác sĩ cảnh báo thói quen xấu

(VTC News) -

Bệnh nhân N.V.S (SN 1965, ngụ TP.HCM) được đưa đến bệnh viện sau khoảng 30 phút xuất hiện cơn đau ngực dữ dội lan lên vai trái, kèm khó thở và vã mồ hôi.

Tại Bệnh viện Đa khoa An Phú (TP.HCM), bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm kèm tụt huyết áp, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất, biến chứng rung thất. Sau khi được sốc điện, dùng 2 thuốc vận mạch và hồi sức ban đầu, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và chuyển bệnh nhân đến ngay Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được duy trì thuốc vận mạch và tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu. Dù trong quá trình can thiệp xuất hiện tụt huyết áp, nôn ói và rối loạn nhịp thất, nhưng sau thủ thuật, tình trạng cải thiện rõ rệt. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ cảnh báo hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới nhồi máu cơ tim. (Ảnh: BVCC)

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp hay đái tháo đường, nhưng có hút thuốc lá nhiều năm.

Trường hợp khác là bệnh nhân ông N.H.M (sinh năm 1972, ngụ TP.HCM) có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, nhập viện vì đau ngực dữ dội, khó thở và nhanh chóng rơi vào rối loạn nhịp nguy hiểm.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng hôn mê, phải thở máy và duy trì thuốc vận mạch. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp can thiệp tim mạch đã khẩn trương chụp mạch vành xác định bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, sau 30 phút ekip đã đặt stent tái thông mạch vành thành công cho bệnh nhân.

Sau 24 giờ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, được ngưng thuốc vận mạch, tỉnh táo và rút ống nội khí quản. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Còn với trường hợp bệnh nhân H.T.K.L (sinh năm 1971, ngụ TP.HCM) cũng nhập viện vì cơn đau ngực dữ dội kèm khó thở, vã mồ hôi. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Lê Văn Việt (TP.HCM)

Sau xử trí ban đầu và hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để can thiệp cấp cứu. Ca can thiệp diễn ra kịp thời, tái thông hoàn toàn động mạch vành bị tắc.

Sau thủ thuật, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hết đau ngực, hết khó thở, nhịp tim hồi phục.

Theo BS.CKII Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, mỗi phút trôi qua đều khiến một phần cơ tim bị hoại tử. Các biến chứng như sốc tim, rung thất hay ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.”

Bác sĩ cảnh báo, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp. Người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp 2–4 lần so với người không hút. Nguy cơ này còn tăng lên theo số lượng thuốc hút mỗi ngày và thời gian hút kéo dài.

Các chất độc hại trong khói thuốc gây tổn thương trực tiếp đến lớp nội mạc mạch máu. Đây chính là nền tảng dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Không chỉ dừng lại ở đó, hút thuốc lá còn thúc đẩy quá trình hình thành cục máu đông. Các thành phần trong khói thuốc làm tăng độ kết dính của tiểu cầu, khiến chúng dễ kết tụ lại với nhau và tạo thành cục máu đông trong lòng mạch. Khi cục máu đông này gây tắc nghẽn dòng máu đến tim, nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim là rất cao.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 10 phút sau khi hút thuốc, nhịp tim đã có thể tăng nhanh do tác động kích thích của nicotine. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, tim sẽ phải chịu áp lực lớn, lâu dần dẫn đến suy giảm chức năng.

Vì vậy, không hút thuốc lá một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa nhồi máu cơ tim.

Bên cạnh đó, người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để tầm soát và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, không nên tự ý dùng thuốc hoặc chần chừ chờ đợi, mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.