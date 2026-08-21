Lễ Vu Lan sẽ được tổ chức quy mô tại núi Bà Đen vào ngày 22/8

(VTC News) -

Tháng 7 âm lịch là thời điểm Phật tử và du khách trên cả nước tìm về núi Bà Đen, Tây Ninh để đón lễ Vu Lan, thực hành hạnh nguyện tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành và tỏ lòng tôn kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Đại lễ Vu Lan sẽ được tổ chức vào ngày 22/8 tại núi Bà Đen. (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain)

Đại lễ Vu Lan tại núi Bà Đen năm nay sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chính thức vào ngày 22/8/2026 (nhằm ngày 10/7 âm lịch) với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: thực hành tụng niệm nguyện cầu quốc thái dân an; nghi lễ cài hoa lên ngực áo để bày tỏ thành kính với cha mẹ, tưởng nhớ những người đã khuất và vinh danh những người còn tại thế với cháu con; chương trình văn hóa nghệ thuật với các di sản văn hoá phi vật thể cùng các ca khúc dành cho mùa Vu Lan báo hiếu…

Điểm nhấn đặc biệt trong mùa Vu Lan năm nay là buổi trò chuyện về chủ đề đạo hiếu của Thượng tọa Thích Thiện Thuận - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Được Phật tử trên khắp cả nước yêu mến với những bài giảng mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, Thượng tọa Thích Thiện Thuận sẽ mang đến những chia sẻ về tình mẫu tử, lòng hiếu kính và đạo làm con, để mỗi người có dịp lắng lại và hướng về cội nguồn trong mùa đạo hiếu.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận sẽ chia sẻ về ý nghĩa mùa đạo hiếu tại núi Bà Đen. (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain)

Vào tối 22/8/2026, Đại lễ dâng đăng mùa Vu Lan báo hiếu sẽ là thời khắc để Phật tử và du khách gửi lời nguyện ước bình an đến các bậc sinh thành và cầu siêu cho hương linh những người đã khuất. Các ngọn đăng mang theo lời nguyện ước sẽ được thả theo dòng nước bên trụ kinh Bát Nhã giữa quảng trường rộng lớn, sau đó sẽ được hoá với mong muốn mọi điều ước sẽ thành hiện thực.

Cũng trong dịp này, triển lãm “Kinh gốm - thanh âm thế gian” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc gốm tâm linh được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng sẽ là không gian nghệ thuật văn hoá đặc sắc chưa từng có tại nóc nhà Nam bộ.

Tại quảng trường rộng lớn trên đỉnh núi, hàng trăm tác phẩm tượng gốm chú tiểu được sắp đặt nghệ thuật tạo nên không gian văn hoá đầy tính chiêm nghiệm, nơi du khách cảm nhận vẻ đẹp an yên, thư thái khi đến với núi Bà Đen.

Hơn 400 tác phẩm gốm tâm linh được trưng bày tại núi Bà Đen. (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain)

Nằm ở độ cao 986m so với mực nước biển, núi Bà Đen được biết đến là một trong số các ngọn núi thiêng nhất cả nước. Hệ thống chùa Bà gắn liền với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu là điểm đến hút hàng ngàn du khách đến hành hương vào mỗi mùa Vu Lan báo hiếu hàng năm.

Ngọn núi cao nhất Nam bộ không chỉ gắn liền với hệ thống chùa cổ hàng trăm năm tuổi, mà còn là nơi ghi dấu chứng tích lừng lẫy một thời trong chiến tranh, nơi máu xương của bao nhiêu anh hùng dân tộc đã đổ xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Bởi lẽ đó, mùa Vu Lan tại núi Bà Đen không chỉ là ngày để tri ân công đức các bậc sinh thành, mà còn là dịp để Nhân dân cùng cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ngay sau lễ Vu Lan, một chuỗi các hoạt động độc đáo mang dấu ấn riêng của núi Bà Đen sẽ được tổ chức để mừng ngày Quốc khánh như: Chợ lá, lễ thượng cờ, triển lãm lịch sử, ẩm thực tiền tuyến miễn phí…

Chợ lá quy mô sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen trong dịp lễ 2/9.

Với rất nhiều hoạt động ý nghĩa và các trải nghiệm văn hoá tâm linh độc đáo, núi Bà Đen hứa hẹn sẽ đón đông đảo du khách đến trải nghiệm từ lễ Vu Lan đến kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày năm nay.