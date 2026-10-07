Khung gương lạ mắt bên Hồ Gươm hút người dân đến check-in trước giờ mở cửa

Một nam du khách nước ngoài cũng đánh giá công trình tạo thêm điểm dừng chân cho người dân và du khách khi đến Hồ Gươm. “Tôi khá ấn tượng với công trình mới ở khu vực vườn hoa, đường dạo ven bờ hồ Gươm này. Những ngày tới khi công trình mở cửa, tôi nghĩ sẽ còn đẹp và lung linh hơn rất nhiều”, nam du khách này nói.