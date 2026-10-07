Người béo nhất trong lịch sử thế giới là ai?

(VTC News) -

Sách Kỷ lục Guinness công nhận Jon Brower Minnoch (người Mỹ) là người nặng nhất trong lịch sử vào tháng 3 năm 1978. Bất chấp những khó khăn, Minnoch đã cho thấy nghị lực sống đáng kinh ngạc trong suốt cuộc đời mình.

Người đàn ông nặng nhất thế giới

Sinh ngày 29/9/1941 tại Bainbridge Island, Washington (Mỹ), Jon Brower Minnoch phải vật lộn với chứng béo phì từ thời thơ ấu, nặng tới 294 lb (133 kg) khi mới 12 tuổi.

Tình trạng tăng cân nhanh và bất thường khiến Jon Brower Minnoch không thể có tuổi thơ bình thường. Ban đầu, người ta cho rằng tình trạng béo phì của Minnoch là vấn đề di truyền, nhưng sau đó các chuyên gia phát hiện ra Jon mắc một chứng bệnh hiếm gặp dẫn đến tăng cân quá mức.

Năm 1963, ở tuổi 22, Jon Brower Minnoch cao 185cm và nặng 178kg. Đến năm 1966, Minnoch nặng 317kg và sau đó là 442 kg vào năm 1976. Năm 1978, cân nặng của Minnoch tăng vọt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim, phổi và hệ tuần hoàn, đe dọa tính mạng.

Jon Brower Minnoch thời trẻ. (Ảnh: Allthatsinteresting)

Minnoch nhiều lần cố gắng giảm cân, bao gồm cả việc thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nhưng thường xuyên gặp phải những trở ngại. Vào tháng 3/1978, ông bị suy tim do thừa cân, được đưa vào Bệnh viện Đại học Seattle Washington (Mỹ).

Người ta phải huy động hơn chục lính cứu hỏa và một chiếc cáng đặc biệt mới đưa được Minnoch đến bệnh viện. Sau khi đến nơi, 13 y tá hợp sức mới đưa được ông vào chiếc giường lớn đặc biệt, thực ra là hai chiếc giường bệnh ghép lại với nhau.

Trong thời gian ông nằm viện, bác sĩ của Jon Brower Minnoch ước đoán bệnh nhân đặc biệt này nặng khoảng 1.400 pound (635kg). Đây chỉ là ước tính vì kích thước cơ thể ông quá lớn, không thể cân đo chính xác. Thêm vào đó, các bác sĩ cho rằng khoảng 408kg trong tổng số 635kg là do tích tụ chất lỏng dư thừa.

Tại bệnh viện, Minnoch tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của bác sĩ, hạn chế lượng thức ăn nạp trong mức tối đa 1.200 calo mỗi ngày. Trong vòng một năm, ông đã giảm hơn 400kg, xuống còn 216kg. Thời điểm đó, đây là trường hợp giảm cân nhiều nhất từng được ghi nhận ở người.

Chứng bệnh hiếm gặp khiến Jon Brower Minnoch nặng tới hơn 600kg. (Ảnh: Allthatsinteresting)

Tuy nhiên, giai đoạn giảm cân không kéo dài. Sau khi xuất viện, cân nặng của Minnoch bắt đầu tăng trở lại. Theo các bác sĩ, tình trạng của ông không thể chữa khỏi hoàn toàn, dứt điểm.

Jon Brower Minnoch qua đời vì suy tim vào ngày 10/9/1983, chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 42, với cân nặng hơn 362kg.

Trong hơn 40 năm qua, chưa ai vượt qua kỷ lục cân nặng khổng lồ của Jon Brower Minnoch. Một người đàn ông ở Mexico đã tiến rất gần mốc kỷ lục đó với cân nặng 1.320 pound (khoảng 598kg) nhưng cho đến nay, Jon Brower Minnoch vẫn là người đàn ông nặng nhất thế giới.

Cuộc sống cá nhân và gia đình

Mặc dù có thân hình quá khổ và chế độ ăn kiêng thất thường, Jon Minnoch vẫn xây dựng được tổ ấm riêng khi kết hôn với Jeannette Minnoch, người phụ nữ có cân nặng trung bình (khoảng 50kg). Cuộc sống hôn nhân của họ được cho là hạnh phúc và họ có 2 con.

Jeannette luôn ở bên cạnh Jon, hỗ trợ chồng cả về thể chất lẫn tinh thần. Bất chấp mọi khó khăn, tình yêu thương và sự thấu hiểu chưa bao giờ thiếu trong gia đình Minnoch. Các con của ông lớn lên với lòng ngưỡng mộ dành cho cha mình, một người dù hạn chế về thể chất nhưng luôn cố gắng hiện diện trong cuộc sống của họ.