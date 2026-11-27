(VTC News) -

Ngày 27/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Hanoi Firebeat World Festival 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện có sự góp mặt của 100 đầu bếp trong nước và quốc tế, hơn 200 thương hiệu ẩm thực, mang đến trên 2.000 món ăn đặc sắc, đại diện cho nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ 27 - 29/11, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức. Chương trình nhằm giới thiệu những giá trị ẩm thực đặc sắc, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, đồng thời khai thác tiềm năng của ẩm thực trong phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội diễn ra từ ngày 27-29/11/2026.

Mở đầu sự kiện là nghi thức thắp lửa khai hội Global Fire Moment. Đầu bếp Don David, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), dẫn đoàn 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam diễu hành, cùng thắp sáng ngọn đuốc Firebeat cao 6m. Nghi thức đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực kéo dài ba ngày.

Mang chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, lễ hội hướng đến xây dựng điểm gặp gỡ cho cộng đồng đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia, doanh nghiệp và những người có chung niềm đam mê ẩm thực. Đây cũng là dịp để các bên trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu kỹ thuật chế biến và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Theo Ban tổ chức, khuôn viên lễ hội rộng 43.000 m2, được chia thành bốn khu vực trải nghiệm, kết hợp các hoạt động ẩm thực với văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí.

Tại Asian Flame - Lửa Á Châu, khách tham quan có thể thưởng thức những món ăn quen thuộc của nhiều quốc gia trong khu vực như lẩu Trung Quốc, tokbokki Hàn Quốc, ramen, sushi Nhật Bản hay các món đặc trưng của Thái Lan.

Trong khi đó, Hanoi Heritage - Vị Hà Nội dành không gian giới thiệu những món ăn làm nên bản sắc ẩm thực Thủ đô. Phở bò, chả cá, cốm làng Mễ Trì cùng nhiều món ăn truyền thống được tái hiện, giúp du khách khám phá hương vị gắn bó với đời sống người Hà Nội.

Đáng chú ý, khu vực này còn có sự xuất hiện của toa Đồng Xuân thuộc Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô. Không gian được thiết kế nhằm gợi lại khung cảnh phố chợ Kẻ Chợ xưa, nơi thực khách vừa tìm hiểu ẩm thực vừa thưởng thức nghệ thuật hát xẩm. Qua đó, những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Hà Nội được giới thiệu theo cách gần gũi hơn với công chúng.

Sự kiện quy tụ nhiều món ngon từ khắp nơi trên thế giới.

Ở khu vực Global Fire - Lửa Toàn Cầu, các đầu bếp quốc tế trực tiếp trình diễn những kỹ thuật chế biến như nướng, quay và hun khói tại các gian bếp mở. Thay vì chỉ thưởng thức thành phẩm, khách tham quan còn được theo dõi từng công đoạn chế biến, tìm hiểu bí quyết và đặc trưng ẩm thực của các quốc gia.

Khu vực còn lại, Beat Boulevard - Đại lộ Chung Nhịp, được dành cho hoạt động thưởng thức đồ uống, gặp gỡ và kết nối cộng đồng.

Ngoài các gian hàng phục vụ hơn 2.000 món ăn, chương trình còn có giải vô địch BBQ quốc tế và 11 lớp học chuyên đề (masterclass). Tại đây, đầu bếp Việt Nam và nước ngoài có cơ hội trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm chế biến, đồng thời giới thiệu kiến thức ẩm thực đến công chúng.

Không chỉ tập trung vào ẩm thực, Hanoi Firebeat World Festival 2026 còn mang đến nhiều hoạt động giải trí trong suốt ba ngày. Người dân và du khách có thể xem các màn trình diễn nghệ thuật lửa đường phố, tham quan không gian khinh khí cầu, thưởng thức phim lưu động miễn phí và tham gia các chương trình âm nhạc. Dàn nghệ sĩ biểu diễn có Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, Đinh Mạnh Ninh cùng chương trình concert do ca sĩ Quốc Thiên phối hợp tổ chức.

Năm 2024, Thủ đô được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới vinh danh là Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á. Một năm sau, Hà Nội tiếp tục được trao danh hiệu Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2025.

Bên cạnh những giải thưởng quốc tế, nhiều giá trị ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội cũng đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2025, thành phố đón hơn 33,7 triệu lượt khách. Trong đó, trải nghiệm ẩm thực ngày càng trở thành một trong những yếu tố thu hút du khách đến với Thủ đô.