Lễ hội Văn hoá ẩm thực quốc tế ở Hà Nội quy tụ món ngon của 5 châu lục

(VTC News) -

Ngày 6/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) công bố tổ chức Lễ hội Văn hoá ẩm thực quốc tế Hà Nội - Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival) từ ngày 27 - 29/11 nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu.

Với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, lễ hội bao gồm không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng, đại nhạc hội và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, dự kiến thu hút 150.000 lượt khách.

Các đại biểu tại buổi họp báo công bố Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing của VEC, cho biết: “Firebeat 2026 được định hướng phát triển thành một thương hiệu lễ hội quốc tế thường niên - một IP văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô”.

Tại Firebeat 2026, không gian lễ hội tập trung ở sân Nam của VEC với quy mô hơn 43.000m2, gồm năm phân khu ẩm thực chủ đạo, hơn 200 thương hiệu uy tín hiện diện. Các trải nghiệm độc đáo bao gồm Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), Lễ hội Ẩm thực thế giới (World Culinary Festival), Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) và Không gian văn hóa Năm châu (Global Culture Village).

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực quốc tế có nhiều hoạt động, quy tụ hơn 200 thương hiệu uy tín.

Trong đó, Lễ hội Ẩm thực thế giới (World Culinary Festival) sẽ là tâm điểm, mở ra hành trình khám phá ẩm thực năm châu với những món ăn đặc sắc đến từ nhiều quốc gia, chia theo 5 phân khu.

Phân khu Lửa toàn cầu (Global Fire) là tâm điểm nghệ thuật nướng quốc tế, nơi thực khách có thể khám phá các kỹ thuật nướng, quay và hun khói từ các đầu bếp từ 5 châu lục.

Phân khu Đại tiệc đầu bếp (World Chef’s Grand Feast) quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế của WBQA cùng nghệ nhân, đầu bếp và các thương hiệu trực tiếp chế biến brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi, xen kẽ các chương trình trình diễn nấu nướng và lớp học nấu ăn.

Phân khu Lửa Á châu (Asian Flame) đưa thực khách vào hành trình khám phá nghệ thuật dùng lửa và gia vị phương Đông, từ yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ đến lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp đậm phong vị Tây Bắc. Món ăn được quay, nướng và cắt phục vụ ngay tại quầy.

Với các món ăn di sản ẩm thực của thủ đô, phân khu Vị Hà Nội (Hanoi Heritage) chính là nơi tôn vinh bản sắc thành phố chủ nhà qua bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, các thức quà từ cốm làng Vòng và cà phê trứng. Tại đây, thực khách được tận mắt xem nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và nghe câu chuyện giữ nghề.

Nằm ở trung tâm lễ hội, Phân khu Đại lộ chung nhịp (Beat Boulevard) là thiên đường của các thương hiệu bia thủ công, bia nhập khẩu, đồ uống sáng tạo và các món tráng miệng.

Một hoạt động điểm nhấn khác là Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship) - sàn đấu của các đầu bếp và nhà hàng chuyên nghiệp, nơi phô diễn bí quyết nướng đặc trưng đến từ những nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới.