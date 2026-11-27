(VTC News) -

Từng được coi là người chiến thắng cuộc đời trong mắt tất cả học sinh tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), Thạch Tùng - thủ khoa khối xã hội trong kỳ thi đại học năm 2004 tại tỉnh này - đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt và các vấn đề cá nhân.

Anh từng theo học tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Hong Kong - những ngôi trường danh giá nhất, với tổng chi phí giáo dục lên tới 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,56 tỷ đồng) và tin rằng trình độ học vấn cao sẽ mang lại cho mình cuộc sống lý tưởng. Tuy nhiên hiện nay, ở tuổi 40, anh phải sống trong cảnh “kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”, đồng thời thất bại liên tiếp trong việc tìm bạn đời.

Gần đây, anh chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Theo Metropolis Daily, ngày 26/6/2004, Thạch Tùng - khi đó là học sinh trường Trung học Sa Thị- đạt 658 điểm, trở thành thủ khoa khối xã hội trong kỳ thi đại học tại tỉnh Hồ Bắc. Sau đó, anh theo học tại Đại học Bắc Kinh với chi phí khoảng 100.000 nhân dân tệ (gần 390 triệu đồng). Tiếp đó, anh đầu tư thêm 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng) để theo học thạc sĩ tại Đại học Hong Kong.

Trong một video gần đây, anh cố tình mặc chiếc áo in dòng chữ “Đại học Bắc Kinh”, đồng thời trưng ra các bài báo và hình ảnh thời anh trở thành thủ khoa.

Tuy nhiên, nền tảng học vấn ấn tượng đó đã không đảm bảo cho Thạch Tùng con đường sự nghiệp suôn sẻ. Cựu thủ khoa tiết lộ rằng sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, anh đi làm hơn một năm với mức lương chỉ 2.000 nhân dân tệ (gần 8 triệu đồng) mỗi tháng. Hiện tại, riêng tiền trả góp mua nhà hàng tháng đã lên tới hơn 4.000 nhân dân tệ (gần 16 triệu đồng), khiến anh không đủ khả năng mua ô tô, phải dùng một chiếc điện thoại suốt nhiều năm, thậm chí chẳng dám đi ăn cùng bạn bè cũ.

Ngay cả cha mẹ anh cũng khó lòng hiểu nổi tại sao một người từng là thủ khoa của tỉnh lại có thu nhập thấp hơn cả những người làm nghề giao hàng.

Áp lực kinh tế khiến Thạch Tùng liên tục rút lui trong các mối quan hệ tình cảm. Anh thừa nhận mình đã trải qua bốn lần xem mắt nhưng đều không đi đến đâu. Có cô gái thích Thạch Tùng lúc mới gặp, nhưng khi anh biết cô tự kinh doanh, sở hữu nhà và xe, lại có thu nhập cao gấp nhiều lần mình thì mặc cảm tự ti trỗi dậy, khiến anh cảm thấy bản thân không xứng đáng. Không muốn trở thành gánh nặng cho cô, Thạch Tùng chọn cách cắt đứt liên lạc.

Điều khiến thủ khoa một thời càng thêm chán nản là hầu hết bạn học cũ tại Đại học Bắc Kinh nay đều đã thành đạt; nhiều người có thu nhập hàng năm từ 500.000 đến 600.000 nhân dân tệ (khoảng 1,9 đến 2,3 tỷ đồng). Không ít bạn học thuộc các chuyên ngành “hot” thậm chí kiếm được hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,9 tỷ đồng) mỗi năm.

Chứng kiến ​​khoảng cách ngày càng lớn giữa cuộc sống của bạn bè và bản thân, Thạch Tùng thẳng thắn thừa nhận rằng ở tuổi 40, anh đang phải đối mặt với vô vàn áp lực và nỗi lo âu.

Để tìm kiếm cơ hội mới, năm ngoái, theo sự sắp xếp của cấp trên, Thạch Tùng bắt đầu vận hành một kênh truyền thông riêng. Dù ban đầu rất tự tin và đã thay đổi qua vài đội ngũ vận hành, kênh này vẫn không thể tạo được dấu ấn. Anh còn liên tục bị chỉ trích là thiếu sức hút khi xuất hiện trước ống kính.

Những thất bại liên tiếp này khiến anh tin rằng số phận mình đã định sẵn là phải sống một cuộc đời bình thường.

Nhiều bạn học cũ của anh hiện có thu nhập hơn một triệu nhân dân tệ mỗi năm, điều này khiến Thạch Tùng thừa nhận rằng anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Gần đây, một chuyên gia vận hành dày dạn kinh nghiệm - người từng hỗ trợ xây dựng các tài khoản có hơn 20 triệu người theo dõi - liên hệ với Thạch Tùng. Người này khuyên anh đừng quá bận tâm đến phong thái khi lên hình, thay vào đó hãy tập trung vào việc phát triển các phương pháp học tập, quay video hướng dẫn và luyện tập livestream trước khi lượng truy cập tăng vọt. Mục tiêu là giúp nhiều trẻ em từ các gia đình bình thường có thể tiếp cận nguồn tài nguyên học tập chất lượng mà không cần tốn chi phí thuê gia sư.

Thế nhưng, sau một tháng làm việc không ngừng nghỉ, ngày nào cũng thức khuya, tài khoản của anh vẫn không có sự tăng trưởng đáng kể. Anh không khỏi tự hỏi liệu mình có đang chọn đúng hướng khi dấn thân vào mạng xã hội và livestream.

Sau khi video về câu chuyện của Thạch Tùng được đăng tải, cư dân mạng có những phản ứng trái chiều. Một số người đặt câu hỏi tại sao suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn coi tấm bằng Đại học Bắc Kinh như một biểu tượng khẳng định đẳng cấp, thậm chí còn sử dụng trang phục và ảnh đại diện trên mạng xã hội gắn liền với ngôi trường cũ của mình.

Một cư dân mạng khác - tự nhận là cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa - chia sẻ rằng anh đang làm nghề giao đồ ăn vì không yêu thích chuyên ngành mình từng học. Một số người khác cho rằng thu nhập không phải là thước đo duy nhất cho sự thành công trong cuộc sống. Vài cư dân mạng đưa ra những lời khuyên nghiêm túc, gợi ý rằng anh nên học hỏi từ mô hình kinh doanh của các nhà sáng tạo nội dung giáo dục khác, từ đó dần dần xây dựng phong cách độc đáo và các nguồn thu nhập cho mình thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, những hiểu biết trong quá trình học tập và tổ chức các buổi phát trực tiếp (livestream).