Giáo dục Tin tức - Sự kiện Xuất bản ngày 05/09/2026 11:13 AM Xuất bản ngày 05/09/2026 11:13 AM Những ngôi trường nội trú liên cấp mới gieo mầm tri thức nơi biên giới Việc đầu tư trường lớp tại khu vực khó khăn cũng góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, nâng cao dân trí và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới.Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương có vốn đầu tư 255 tỷ đồng với những trang thiết bị hiện đại đáp ứng chỗ học cho 980 học sinh vùng biên giới. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương có vốn đầu tư 255 tỷ đồng với những trang thiết bị hiện đại đáp ứng chỗ học cho 980 học sinh vùng biên giới. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho khai giảng năm học mới 2026-2027. (Ảnh Xuân Tư/TTXVN)Những dãy lớp học khang trang, hiện đại của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã biên giới tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thuỷ (Tuyên Quang) được hoàn thiện khang trang, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cờ Rơi (Quảng Ngãi) được đầu tư xây dựng khang trang sẵn sàng cho năm học mới. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí dọc các dãy nhà, tạo màu sắc nổi bật trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)Giáo viên tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang (TP Đà Nẵng) dọn dẹp phòng học ở Trường Phổ thông nội trú liên cấp mới. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)Sân bóng đá cỏ nhân tạo cùng khu nhà nội trú, nhà đa năng tạo không gian thuận lợi để học sinh học tập, rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động ngoại khoá của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)Giờ ăn trưa tại lớp học của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn mới được khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng (Sơn La) đã hoàn thành sau gần 1 năm thi công. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn tươi vui bên những lá cờ Đảng, Tổ quốc được trang trí trên hành lang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)Đại biểu tham quan phòng học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) mới được xây dựng đón năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần vùng biên giới Lai Châu được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)Cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) mới được xây dựng đón học sinh năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, tỉnh Lai Châu mới được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, vùng biên giới Lai Châu đã hoàn thiện sẵn sàng đón học sinh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần, vùng biên giới Lai Châu sẵn sàng đón năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)(Nguồn: vietnamplus)Link: https://www.vietnamplus.vn/nhung-ngoi-truong-noi-tru-lien-cap-moi-gieo-mam-tri-thuc-noi-bien-gioi-post1134136.vnp Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Trực tiếp: Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 được truyền hình trực tiếp lúc 7h30 ngày 5/9 trên kênh VTV1 từ nhiều điểm cầu trên khắp cả nước. Khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước Sáng 5/9, 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lễ khai giảng năm học 2026-2027; điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, Lào Cai. Lễ khai giảng bình dị ở điểm trường chỉ có 3 giáo viên cùng 38 học sinh Trong ngày khai giảng, 3 cô giáo công tác ở rẻo cao Ngọc Linh nắm tay các học sinh tung tăng trên thảm cỏ, tạo nên hình ảnh hết sức bình dị, thân thương. Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới ở Trường Sa Những tà áo dài, khăn quàng đỏ thắm hòa với sắc cờ Tổ quốc trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, tạo nên hình ảnh đẹp giữa biển trời Trường Sa (Khánh Hòa). khai giảng năm học mớiNăm học mớinăm học 2026-2027Bình luận
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