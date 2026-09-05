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Xuất bản ngày 05/09/2026 11:13 AM
Xuất bản ngày 05/09/2026 11:13 AM

Những ngôi trường nội trú liên cấp mới gieo mầm tri thức nơi biên giới

Việc đầu tư trường lớp tại khu vực khó khăn cũng góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, nâng cao dân trí và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương có vốn đầu tư 255 tỷ đồng với những trang thiết bị hiện đại đáp ứng chỗ học cho 980 học sinh vùng biên giới. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương có vốn đầu tư 255 tỷ đồng với những trang thiết bị hiện đại đáp ứng chỗ học cho 980 học sinh vùng biên giới. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương có vốn đầu tư 255 tỷ đồng với những trang thiết bị hiện đại đáp ứng chỗ học cho 980 học sinh vùng biên giới. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương có vốn đầu tư 255 tỷ đồng với những trang thiết bị hiện đại đáp ứng chỗ học cho 980 học sinh vùng biên giới. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho khai giảng năm học mới 2026-2027. (Ảnh Xuân Tư/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho khai giảng năm học mới 2026-2027. (Ảnh Xuân Tư/TTXVN)

Những dãy lớp học khang trang, hiện đại của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã biên giới tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những dãy lớp học khang trang, hiện đại của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã biên giới tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thuỷ (Tuyên Quang) được hoàn thiện khang trang, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thuỷ (Tuyên Quang) được hoàn thiện khang trang, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cờ Rơi (Quảng Ngãi) được đầu tư xây dựng khang trang sẵn sàng cho năm học mới. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cờ Rơi (Quảng Ngãi) được đầu tư xây dựng khang trang sẵn sàng cho năm học mới. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí dọc các dãy nhà, tạo màu sắc nổi bật trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí dọc các dãy nhà, tạo màu sắc nổi bật trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Giáo viên tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang (TP Đà Nẵng) dọn dẹp phòng học ở Trường Phổ thông nội trú liên cấp mới. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Giáo viên tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang (TP Đà Nẵng) dọn dẹp phòng học ở Trường Phổ thông nội trú liên cấp mới. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Sân bóng đá cỏ nhân tạo cùng khu nhà nội trú, nhà đa năng tạo không gian thuận lợi để học sinh học tập, rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động ngoại khoá của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sân bóng đá cỏ nhân tạo cùng khu nhà nội trú, nhà đa năng tạo không gian thuận lợi để học sinh học tập, rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động ngoại khoá của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Giờ ăn trưa tại lớp học của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn mới được khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Giờ ăn trưa tại lớp học của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn mới được khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng (Sơn La) đã hoàn thành sau gần 1 năm thi công. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng (Sơn La) đã hoàn thành sau gần 1 năm thi công. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn tươi vui bên những lá cờ Đảng, Tổ quốc được trang trí trên hành lang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn tươi vui bên những lá cờ Đảng, Tổ quốc được trang trí trên hành lang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đại biểu tham quan phòng học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đại biểu tham quan phòng học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) mới được xây dựng đón năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) mới được xây dựng đón năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần vùng biên giới Lai Châu được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần vùng biên giới Lai Châu được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn, tỉnh Sơn La trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) mới được xây dựng đón học sinh năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) mới được xây dựng đón học sinh năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, tỉnh Lai Châu mới được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, tỉnh Lai Châu mới được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, vùng biên giới Lai Châu đã hoàn thiện sẵn sàng đón học sinh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, vùng biên giới Lai Châu đã hoàn thiện sẵn sàng đón học sinh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần, vùng biên giới Lai Châu sẵn sàng đón năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần, vùng biên giới Lai Châu sẵn sàng đón năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/nhung-ngoi-truong-noi-tru-lien-cap-moi-gieo-mam-tri-thuc-noi-bien-gioi-post1134136.vnp

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