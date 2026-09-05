Những ngôi trường nội trú liên cấp mới gieo mầm tri thức nơi biên giới

Sân bóng đá cỏ nhân tạo cùng khu nhà nội trú, nhà đa năng tạo không gian thuận lợi để học sinh học tập, rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động ngoại khoá của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)