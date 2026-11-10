Lào Cai đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GRDP vào năm 2030

(VTC News) -

Theo đó, Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; lập hồ sơ xếp hạng 1 di tích quốc gia đặc biệt, 1 di tích quốc gia, 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 5 di tích cấp tỉnh. Cùng với công tác lập hồ sơ, tỉnh phấn đấu số hóa 100% di tích quốc gia đặc biệt, 80% di tích quốc gia, 100% di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 80% di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn.

Đến năm 2030, Lào Cai cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, 100% chính quyền địa phương 2 cấp và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa; khoảng 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Lễ hội truyền thống và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng là một trong những giá trị quan trọng cần được bảo tồn, phát huy để phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa theo định hướng của Lào Cai.

Các chỉ tiêu về đời sống văn hóa cũng được đặt ra cụ thể. Lào Cai phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt từ 72% trở lên; tỷ lệ người dân đọc sách thường xuyên đạt 80%, tỷ lệ tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 43,5%.

Lào Cai dự kiến đầu tư xây dựng 3 làng văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng; đồng thời đặt mục tiêu 100% thôn, tổ dân phố có câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật và câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động hiệu quả. Không chỉ tập trung bảo tồn các giá trị truyền thống, chương trình còn đặt ra yêu cầu khai thác tiềm năng văn hóa, con người, di sản và du lịch để phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh. Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GRDP.