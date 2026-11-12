Cổng Parabol 40 tấn của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được di dời thế nào?

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 trường chuyên theo 3 khối trong dự thảo mới
Bộ GD&ĐT đề xuất hệ số tối thiểu 2 cho bài thi Toán nâng cao ở khối Tự nhiên, Ngữ văn nâng cao ở khối Xã hội và môn ngoại ngữ dự tuyển ở khối Ngoại ngữ.
Khai trừ Đảng 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế
Ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng
Trường tiểu học ở Huế có hiệu trưởng mới sau khi hiệu trưởng cũ từ chức
Phường Thuận Hoá (TP Huế) vừa bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt sau khi hiệu trưởng cũ là ông Lê Thanh Sơn từ chức.
Trường học phải dạy ít nhất 3 môn bằng tiếng Anh, tối thiểu 105 tiết mỗi năm
Để đạt mức độ 2,3 trong triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, trường phổ thông phải dạy ít nhất 3 môn bằng tiếng Anh, tối thiểu 105 tiết/năm học.
Thi 10 chuyên theo khối: Ôn từ lớp 6, đổi cách thi phụ huynh 'trở tay không kịp'
Đề xuất thi lớp 10 chuyên theo khối khiến nhiều phụ huynh lo vỡ kế hoạch ôn tập của con khi lộ trình chuẩn bị môn chuyên vốn đã bắt đầu từ những năm đầu cấp THCS.
Bắc Ninh nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại 22 xã, phường
Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non tại Bắc Ninh được triển khai tại 22 xã, phường, tập trung ở địa bàn đông công nhân, người lao động.
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